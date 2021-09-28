Üye Girişi
THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun en başarılısı ve tecrübelisi Messina - Son Dakika

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun en başarılısı ve tecrübelisi Messina

28.09.2021 10:30
THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun en başarılısı ve tecrübelisi Messina, System.String[]

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkıyor.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkıyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun perdesi 30 Eylül Perşembe günü açılıyor.

Kupayı 9 kez kazandığı Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic'in bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak Partizan'ı çalıştırma kararından sonra ligde yer alacak koçlar içinde en tecrübelisi yine Messina oldu.

Avrupa basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.

Şampiyonluk yaşayan 6 başantrenör var

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak başantrenörler içinde şampiyonluk yaşayan 6 isim bulunuyor.

Messina 4 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ile CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis takımlarıyla ikişer kez mutlu sona ulaştı.

Zenit'i çalıştıracak Xavi Pascual daha önce Barcelona'yla, Olmypiakos'a dönen Georgios Bartzokas Yunan ekibiyle birer kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

Geçen sezon Anadolu Efes'e tarihi zaferi yaşatan Ergin Ataman da kupayı kazanan isimler arasına adını yazdırdı.

Ergin Ataman en tecrübeli üçüncü isim

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde bu sezon yer alacak çalıştırıcılar arasında en tecrübeli 3. isim olarak dikkati çekiyor.

Ataman, bu sezon 16. kez Avrupa Ligi arenasında boy gösterecek. Messina ve Baskonia'yı çalıştıran Dusko Ivanovic'ten sonra organizasyonda en çok yer alan üçüncü başantrenör olarak sezona başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:

İsimTakımYaşSezonŞampiyonluk
Ettore MessinaAX Armani Exchange Olimpia Milan62194
Pablo LasoReal Madrid5492
Dimitris ItoudisCSKA Moskova5172
Ergin AtamanAnadolu Efes55151
Xavi PascualZenit49141
Georgios BartzokasOlympiakos5691
Dusko IvanovicBaskonia6417-
Velimir PerasovicUnics Kazan5611-
Ioannis SfairopoulosMaccabi Playtika547-
Dejan RadonjicKızılyıldız mts517-
Andrea TrinchieriBayern Münih536-
Sarunas JasikeviciusBarcelona456-
Aleksandar DjordjevicFenerbahçe Beko542-
Zvezdan MitrovicMonaco511-
Martin SchillerZalgiris391-
TJ ParkerASVEL371-
Dimitris PriftisPanathinaikos OPAP53--
Israel GonzalezALBA Berlin46--

Djordjevic 5 yıl sonra Avrupa Ligi'ne döndü

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic, 5 yıl sonra THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak.

Sarı-lacivertlilerde vatandaşı Igor Kokoskov'dan boşalan koltuğa oturan Sırp isim, daha önce 2005-2006'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı (3 maç), 2015-2016'da ise Panathinaikos'u çalıştırmıştı.

Sırbistan Milli Takımı'yla da önemli başarıları bulunan Djordevic, Avrupa kupalarındaki son 4 sezonunu ise ULEB Avrupa Kupası'nda geçirdi

Avrupa Ligi tecrübesi olmayan 2 isim

Bu sezon THY Avrupa Ligi organizasyonunda 2 yeni başantrenör olacak.

Panathinaikos OPAP'ı çalıştıracak Dimitris Priftis ile Alba Berlin'de görev yapacak Israel Gonzalez, ilk Avrupa Ligi sezonlarını takımlarıyla geçirecek.

Ligin en yaşlısı Ivanovic, en genci TJ Parker

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör İspanyol ekibi Baskonia'yı çalıştıracak Dusko Ivanovic olacak.

İspanyol ekibinin 64 yaşındaki başantrenörü, 18. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.

Ligin en genç başantrenörü olarak ise Fransız temsilcisi Asvel'in 37 yaşındaki çalıştırıcısı TJ Parker görev yapacak. Geçen sezon ligdeki ilk deneyimini yaşayan Parker, Avrupa Ligi'ndeki ikinci sezonunu geçirecek.

Türk Hava Yolları, Ergin Ataman, İtalyan, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun en başarılısı ve tecrübelisi Messina - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı 11:30 Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi 11:14 Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor 11:10 Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 10:45 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi 10:34 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu 10:03 Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar 10:00 Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar

Son Dakika Haberleri
11:30 Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı
11:13 Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi meydana geldi
11:12 TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif
11:10 Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan
10:51 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor
10:51 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor
10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
10:44 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
10:33 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı         
11:37
3 günde 6 binden fazla kişi başvurdu! Mansur Yavaş 3 günde 6 binden fazla kişi başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünü tuttu         
11:28
TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif         
11:12
Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan         
11:07
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi!         
08:50
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı         
07:55
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 11:41:28. #1.11#
SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonun en başarılısı ve tecrübelisi Messina - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement