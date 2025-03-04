THY Euroleague 28. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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THY Euroleague 28. Hafta Maçları Başlıyor

THY Euroleague 28. Hafta Maçları Başlıyor

THY Euroleague 28. hafta, Fenerbahçe ve A. Efes'in maçlarıyla yarın başlıyor.

04.03.2025 11:08
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THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın, 6 Mart Perşembe ve 7 Mart Cuma günü yaşanacak. Lider Olympiakos'un ardından ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, perşembe günü 9. basamaktaki Olimpia Milano ile karşılaşacak. İtalya'nın Milano şehrindeki Unipol Forum'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. THY Euroleague'de 12. sırada bulunan A. Efes de cuma günü saat 20.30'da 16. basamaktaki Virtus Bologna'yı konuk edecek.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı ve milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Panathinaikos ise perşembe günü İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

THY Euroleague'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

22.30 Paris Basketbol - Monaco

6 Mart Perşembe

22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız

22.30 Olimpia Milano - Fenerbahçe

22.30 Baskonia - Zalgiris Kaunas

22.45 Panathinaikos - Real Madrid

7 Mart Cuma

20.30 A. Efes - Virtus Bologna

22.00 ASVEL - Maccabi Tel Aviv

22.15 Olympiakos - Partizan

22.30 ALBA Berlin - Barcelona - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor THY Euroleague 28. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika

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