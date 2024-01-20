 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
THY Euroleague'de 22. haftanın MVP'si Nikola Milutinov oldu - Son Dakika
Üye Girişi

THY Euroleague'de 22. haftanın MVP'si Nikola Milutinov oldu

Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Euroleague'in 22. haftasında Maccabi Tel Aviv karşısında gösterdiği performansla haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Milutinov, 20 sayı, 20 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile 40 verimlilik puanı elde etti.

THY Euroleague\'de 22. haftanın MVP\'si Nikola Milutinov oldu
20.01.2024 - 16:55,
Abone Ol

THY Euroleague'de 22. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov oldu.

THY Euroleague'de 22. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos'un evinde Maccabi Tel Aviv'i 89-72'lik skorla mağlup ettiği müsabakada iyi performans sergileyen Sırp oyuncusu Nikola Milutinov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

29 yaşındaki basketbolcu, karşılaşmada 20 sayı, 20 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 40 verimlilik puanı aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türk Hava Yolları, Maccabi Tel Aviv, Nikola Milutinov, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Euroleague'de 22. haftanın MVP'si Nikola Milutinov oldu - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: THY Euroleague'de 22. haftanın MVP'si Nikola Milutinov oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement