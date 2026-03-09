Timur Er, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Timur Er, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Timur Er, Avrupa Şampiyonası\'na Hazırlanıyor
09.03.2026 11:23
17 yaşındaki Timur Er, İstanbul'da rekor kırdı ve İtalya'da madalya hedefliyor.

İstanbul'da düzenlenen şampiyonada, 7,53 metrelik atlayışla uzun atlamada Türkiye rekoru kıran 17 yaşındaki atlet Timur Er, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasında ilk uluslararası madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Milli takım antrenörü İshak Nizamoğlu'nun çalıştırdığı Timur, geçen ay İstanbul'da organize edilen Jerfi Fıratlı 18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mücadele etti. Uzun atlama yarışında 7,53 metrelik derecesiyle ilk sırada yer alan genç sporcu, 7,35 metreyle Emre Karataş'a ait olan 18 Yaş Altı Türkiye Salon Rekoru'nu da kırdı.

Osmaniye'ye Türkiye şampiyonu ünvanıyla dönen Timur, hız kesmeden İtalya'nın Rieti kentinde 16-19 Temmuz'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

Timur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm pistinde antrenörü Nizamoğlu eşliğinde günde çift antrenman yapıyor. İtalya'da ilk uluslararası madalyasını kazanmayı isteyen milli atlet, kendi yaş kategorisinde yeni rekorlar hedefliyor.

"Rekor kıracağımızdan emindik"

Timur Er, AA muhabirine, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi sayesinde atletizmle tanıştığını söyledi.

Bölge yarışlarındaki derecelerinin ardından Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını dile getiren Timur, İstanbul'da kırdığı rekora ilişkin, "Aslında bu bizim için planlı bir şeydi. Bunun için üç yarış kaçırdık, tamamen bu yarışa odaklanmıştık. Rekor kıracağımızdan emindik, beklediğimiz bir şeydi. O yüzden bizi çok şaşırtmadı." ifadelerini kullandı.

Timur, İtalya'daki organizasyona yoğunlaştığını belirterek, "Hedefim inşallah Avrupa'da da rekor kırmak, derece yapmak ve ülkemizi gururlandırmak. İnşallah ilk 3 girerek ülkeme madalya getirmek istiyorum." dedi.

Antrenör İshak Nizamoğlu da sporcusunun elde ettiği başarıdan dolayı gururlandığını vurgulayarak, İtalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, İstanbul, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

