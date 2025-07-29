Tire 2021 FK, Kaleci Zeki Furkan Kayalı\'yı Transfer Etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK kaleci Zeki Furkan Kayalı'yı kadrosuna dahil etti. Son olarak Zonguldakspor forması giyen 22 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Daha önce paylaşımını yaptığımız 2003 doğumlu genç kaleci Zeki Furkan Kayalı ile resmi sözleşme imzalandı. Rizespor altyapısından yetişen ve son olarak Zonguldakspor forması giyen Kayalı, yeni sezonda kalemizi koruyacak. Tekrar hoş geldin Zeki Furkan, başarılar" denildi.