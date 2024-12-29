Tire 2021 FK, Özgür Güler ile Anlaştı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta orta sıralarda devreyi tamamlayan Tire 2021 Futbol Kulübü, son olarak 2'nci Lig temsilcisi Diyarbekirspor forması giyen sol bek Özgür Güler'i renklerine bağladı. Tire 2021 FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2024-25 sezonunun ikinci devresi için Özgür Güler ile anlaşma sağlamıştır. Özgür'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

İzmir'de Karşıyaka'da yetişen Özgür, Karacabey Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Diyarbekirspor formalarını da terletti. Diyarbekirspor'la 12 lig maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu 752 dakika süre aldı. Teknik direktörlük görevine Ali Çalış'ı getiren Tire FK, ara transferde daha önce Silifke Belediyespor'dan sağ kanat Turan Demirci'yi de renklerine bağlamıştı.