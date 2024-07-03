Tire 2021 FK, Yasin Elmas ve Efe Çakmak ile sözleşme imzaladı

Spor

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Tire 2021 Futbol Kulübü, dış transferde iki isimle daha el sıkıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan 35 yaşındaki ön libero Yasin Elmas ve Tavşanlı Tepecikspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Efe Çakmak ile sözleşme imzaladı. Tire temsilcisinden yapılan açıklamada, "İki oyuncumuza kulübümüzde başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Yasin geçen sezon Play-Off oynadığı Mersin ekibinde 33 maça çıkıp 2 gol attı. Efe ise Bölgesel Amatör Lig'de 27 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri sarstı.