Tire 2021 FK, Yasin Elmas ve Efe Çakmak ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Tire 2021 FK, Yasin Elmas ve Efe Çakmak ile sözleşme imzaladı

Tire 2021 FK, Yasin Elmas ve Efe Çakmak ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Tire 2021 Futbol Kulübü, Yasin Elmas ve Efe Çakmak'ı transfer etti. 35 yaşındaki Yasin Elmas, Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan transfer edilirken, 22 yaşındaki Efe Çakmak ise Tavşanlı Tepecikspor'dan transfer edildi. Tire 2021 FK, yeni transferlerine başarılı bir sezon diledi.

03.07.2024 13:04
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TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Tire 2021 Futbol Kulübü, dış transferde iki isimle daha el sıkıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan 35 yaşındaki ön libero Yasin Elmas ve Tavşanlı Tepecikspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Efe Çakmak ile sözleşme imzaladı. Tire temsilcisinden yapılan açıklamada, "İki oyuncumuza kulübümüzde başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Yasin geçen sezon Play-Off oynadığı Mersin ekibinde 33 maça çıkıp 2 gol attı. Efe ise Bölgesel Amatör Lig'de 27 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri sarstı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Tire 2021 FK, Yasin Elmas ve Efe Çakmak ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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