TKİ Tavşanlı Linyitspor için Ankara ziyareti - Son Dakika
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TKİ Tavşanlı Linyitspor için Ankara ziyareti

27.04.2022 13:29
TKİ Tavşanlı Linyitspor için Ankara ziyareti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden bir heyet, 3. Lige yükselme Play-off müsabakalarında Tekirdağspor ile İnegöl Stadında karşılaşan TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-1 mağlup olmuş, ancak yapılan tespit ile bir futbolcunun cezalı olduğu anlaşılmıştı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden bir heyet, 3. Lige yükselme Play-off müsabakalarında Tekirdağspor ile İnegöl Stadında karşılaşan TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-1 mağlup olmuş, ancak yapılan tespit ile bir futbolcunun cezalı olduğu anlaşılmıştı. Buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi Tavşanlı ilçe başkanı Barbros Öztürk ve Tavşanlı heyeti, Ankara ziyaretleri ile konuyu takip etmek üzere harekete geçti.

MHP İlçe Başkanı Barbaros Öztürk, Tavşanlı Pazarcılar Odası Başkanı Rıdvan Altay, Tavşanlı Kahveciler Odası Başkanı Tahir Akcan, Tavşanlı Linyitspor Genel Kaptanı Yasin Karaarslan, TK Tavşanlı Linyitspor Basın sözcüsü Özgür Şahin, Akıncılarspor Kulüp Başkanı Murat Gül ile birlikte Ankara ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak mecliste, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş makamında ziyaret edildi. Milletvekili Ahmet Erbaş konu hakkında heyetten bilgi aldı. Konunun ilgili kişileri ile telefonla görüşmeler gerçekleştirdi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu heyet ile ziyaret edilerek, Tavşanlı'nın meşhur leblebisi hediye edildi. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ziyaret edildi. - KÜTAHYA

TKİ Tavşanlı Linyitspor için Ankara ziyareti
TKİ Tavşanlı Linyitspor için Ankara ziyareti
TKİ Tavşanlı Linyitspor için Ankara ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TKİ Tavşanlı Linyitspor için Ankara ziyareti - Son Dakika


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