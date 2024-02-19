TMF 2024 Kulüpler İstişare Toplantısı Afyonkarahisar\'da Gerçekleştirildi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) 2024 yılı Kulüpler İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.
Bir termal oteldeki toplantıya, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, yönetim kurulu üyeleri Sadık Özdemir, Ogün Baysan, Mahmut Nedim Akülke, federasyona bağlı kulüp başkanları ve teknik kurul üyeleri katıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, toplantıda, motor sporları adına iyi projeler üretildiğini belirtti.
Medya görünürlüğü anlamında, federasyonlar arasında yapılan sıralamada ilk 5'te yer aldıklarını ifade eden Uçar, şöyle devam etti:
"Artık çok rahat bir şekilde dünya şampiyonalarını ülkemizde düzenler hale geldik ve düzenleme kabiliyetimiz ciddi anlamda arttı. Ben bütün yıl büyük emekler verip sporcularını şampiyonalarda yarıştıran ve ayrıca üst düzey organizasyonlara imza atan kulüplere çok teşekkür ediyorum. Bu sene 3 farklı dünya şampiyonasını ülkemizde düzenleyeceğiz. Umut ediyorum ki 2024 yılı bir önceki yıla göre daha güzel geçecek."
Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aslan yeni Spor Kulüpleri Kanunu ve Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği başta olmak üzere Spor Anonim Şirketleri Tebliği konularında açıklamalarda bulundu.
Spormoto KTM Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Enes Karataş sponsorluk alanında bilgilendirme yaparken, kulüp temsilcilerinin sunum ve önerileriyle devam eden toplantı, motor sporlarında ilk kez yapılacak antrenör kurs programı bilgilendirmesi ile tamamlandı.
Toplantıda, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'a motor sporlarına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.
Öte yandan 2024 Teknik Kurul Toplantısı da Teknik Asbaşkan Ogün Baysan başkanlığında Afyonkarahisar'da yapıldı. Teknik Kurul'da yeni kurallar ve yarış tarihleri karara bağlandı.
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