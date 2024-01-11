TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Uçar, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Uçar, "Spor" kategorisinde Burak Akbulut'un çektiği "Pistte arbede" başlıklı MotoGP 2023 Dünya Şampiyonası'nda yaşanan bir kaza anındaki fotoğrafı tercih etti. Bu fotoğrafa ilişkin Uçar, "Anlık olarak çekilmesi zor olan bir fotoğraf, oldukça emek gerektiren bir fotoğraf olmuş, hem temel branşımız olduğu için hem de kaza anındaki bütün unsurların bu karede yer almasından dolayı bu fotoğrafı oyladım." değerlendirmesini yaptı.

"Haber" kategorisinde de Uçar, Mahmut Serdar Alakuş'un çektiği "Gökyüzü akrobasisi" başlıklı fotoğrafı oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Uçar, Alper Tüydeş'in çektiği "Kimler gelmiş?" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Uçar, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'nin Rıdvan Mahallesi'ne İsrail'in saldırısı sonrasında çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde ise Uçar, Sergen Sezgin'in çektiği ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan görevliye ait "Kurtarıcı" başlıklı fotoğraftan yana oy kullandı.

Uçar, fotoğraf karelerinin hepsinin çok önemli çalışmalar içerdiğini, konuları bütün detaylarıyla anlattıklarını, savaş ve deprem kategorisindeki fotoğrafların ise hiç yaşanmamış olmasını istediklerini belirtti.