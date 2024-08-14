TOFAŞ, ABD'li şutör John Jenkins'i transfer etti - Son Dakika
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Spor

TOFAŞ, ABD'li şutör John Jenkins'i transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, ABD'li şutör John Jenkins'i kadrosuna kattı. Jenkins, son iki sezonda NBA G League'de forma giydi ve başarılı bir performans sergiledi.

14.08.2024 17:17
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li şutör John Jenkins'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, son iki sezonda Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Ignite forması giyen 33 yaşındaki Jenkins ile anlaşma sağladı.

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ABD Milli Takımı forması giyen Jenkins, 2023-2024 sezonunu 31 maçta 17,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,1 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TOFAŞ, ABD'li şutör John Jenkins'i transfer etti - Son Dakika

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