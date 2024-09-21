TOFAŞ, Cevat Soydaş Turnuvası'nda Şampiyon! - Son Dakika
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TOFAŞ, Cevat Soydaş Turnuvası'nda Şampiyon!

TOFAŞ, Cevat Soydaş Turnuvası\'nda Şampiyon!

TOFAŞ, Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası finalinde Mersin Spor'u 84-79 yenerek şampiyon oldu.

21.09.2024 20:49
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda finalde Mersin Spor'u 84-79 yenen TOFAŞ, şampiyonluğa ulaştı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın son günündeki ilk mücadelede Bursaspor Basketbol ile Darüşşafaka Lassa, üçüncülük maçında karşılaştı.

Bursaspor Basketbol, rakibini 103-99 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Finalde ise TOFAŞ ile Mersin Spor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk çeyreğini 28-20 Mersin Spor önde bitirirken TOFAŞ, ikinci periyot sonunda soyunma odasına 47-46 üstün girdi.

Bursa temsilcisi, son çeyreğine 65-61 geride girdiği karşılaşmada Alex Perez ve Marcquise Reed'in üçlükleriyle üstünlüğü yeniden ele almayı başardı ve salondan 84-79 galip ayrılarak şampiyonluğun sahibi oldu.

Karşılaşmalar sonunda takımlara kupa ve katılım plaketleri Cevat Soydaş'ın oğulları Asil Soydaş ve Yiğit Soydaş tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TOFAŞ, Cevat Soydaş Turnuvası'nda Şampiyon! - Son Dakika

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