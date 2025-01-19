Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 8, Hakan Sayılı 4, Thomas Akyazılı 23, Mc Dermott 7, Muhsin Yaşar 19, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 9, Mehmet Efe Demirel 2, Yalın Yıldız, Mert Celeb 9
TOFAŞ: Reed 17, Özgür Cengiz 1, Yiğitcan Saybir 14, Pasecniks 7, Obrien 8, Trifunovic 12, Demircan Demir 3, Tolga Geçim 10, Berk Demir 6, Bankston 15
1. Periyot: 17-24
Devre: 44-40
3. Periyot: 61-65
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Karşıyaka'yı 93-81 yendi.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Karşıyaka'yı 93-81 Yendi - Son Dakika
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