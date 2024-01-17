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TOFAŞ, Samsun'da genç yetenekleri keşfetmek için basketbol kampı düzenledi - Son Dakika
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TOFAŞ, Samsun'da genç yetenekleri keşfetmek için basketbol kampı düzenledi

TOFAŞ Basketbol Süper Ligi takımı, genç yetenekleri keşfetmek amacıyla Samsun'da bir basketbol kampı düzenledi. Kampta, 2009-2016 yılları arasında doğmuş 50 genç, TOFAŞ Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen ve antrenörler tarafından eğitim aldı. Temel basketbol bilgilerinin yanı sıra top sürme, stop, bitirişler ve şut üzerine eğitim verilen kamp, katılımcıların sertifika almaya hak kazandığı iki gün boyunca devam etti.

TOFAŞ, Samsun\'da genç yetenekleri keşfetmek için basketbol kampı düzenledi
17.01.2024 - 11:17,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, genç yetenekleri keşfetmek için Samsun'da basketbol kampı düzenledi.

Çarşamba Spor Salonu'nda düzenlenen kampta gençler, TOFAŞ Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen yönetiminde altyapı teknik koordinatörü ve bireysel gelişim antrenörü Samir Seleskovic ile altyapı antrenörlerinden Sezgin Yurtsever'den eğitim aldı.

Yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla 2009-2016 yılları arası doğumlu 50 kişinin katılımıyla düzenlenen kampta temel basketbol bilgisinin yanı sıra top sürme, tek zamanlı ve çift zamanlı stop, bitirişler ve şut üzerine eğitim verildi.

İki gün süren kampın ardından katılımcılar sertifika almaya hak kazandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TOFAŞ, Samsun'da genç yetenekleri keşfetmek için basketbol kampı düzenledi - Son Dakika
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