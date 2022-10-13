Tokat spor: Gaziantep ALG Spor, Pazar günü start veriyor - Son Dakika
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Tokat spor: Gaziantep ALG Spor, Pazar günü start veriyor

13.10.2022 09:46
Tokat spor: Gaziantep ALG Spor, Pazar günü start veriyor

Tokat gelişmesine göre Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde evinde ağırlayacağı Hatayspor ile 16 Ekim Pazar günü saat 15.00'de karşı karşıya gelecek.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde evinde ağırlayacağı Hatayspor ile 16 Ekim Pazar günü saat 15.00'de karşı karşıya gelecek.

Geçen sezonun şampiyonu olan Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Hatayspor ile 16 Ekim Pazar günü saat 15.00'de Batur Sahası'nda karşılaşacak. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve ligin ilk haftasında konuk edeceği Akdeniz ekibi karşısında galibiyet hedefleyen Sarı-grili takımda son hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

"Yeni sezona hazırız"

Gaziantep ALG Spor Teknik Direktörü Hasan Vural, yeni sezona hazır olduklarını ve hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi nedeniyle ligi en erken açan kulüp olduk. Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Takım olarak yeni sezona hazırız ve ligin ilk haftasında evimizde Hatayspor ile oynayacağız. Evimizde oynayacağımız ilk maçta taraftarlarımızın desteğiyle galip geleceğimize inanıyorum. ALG Spor'un hedefi her zaman şampiyonluktur ve bu parola ile sezona başlıyoruz. Grubumuzda önemli rakiplerimiz var. Hepsine saygı duyuyoruz. İnşallah geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Gaziantep halkının desteğiyle yine mutlu sona ulaşan biz olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Hatayspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat spor: Gaziantep ALG Spor, Pazar günü start veriyor - Son Dakika

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