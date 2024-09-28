Tokat'ta 'Gazozuna Maç' Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tokat'ta 'Gazozuna Maç' Turnuvası

Tokat\'ta \'Gazozuna Maç\' Turnuvası

Dijitalden uzak, futbol ve dostlukla çocuklar bir araya geldi. Herkes kazandı!

28.09.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta "Gazozuna Maç" turnuvası, 11-13 yaş arası çocukları dijitalden uzaklaştırarak futbol ve dostlukla bir araya getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Gazozuna Maç" turnuvası, Tokat'ın Altıyüzevler Mahallesi'nde renkli görüntülerle başladı. 11 ile 13 yaş arasındaki çocuklar, okul çıkışında mahalle arasındaki halı sahada buluşarak kıyasıya bir futbol mücadelesi verdi. Dostluk ve eğlencenin ön planda olduğu turnuvada kaybeden olmadı. Çocuklar arkadaşlarıyla vakit geçirerek enerjilerini attı. Maç sonunda Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından çocuklara gazoz ikram edildi. Turnuvaya katılan tüm çocuklara madalya verildi. Projeyle çocukları dijital platformlardan uzaklaştırıp sosyal hayatla tanıştırarak, spor aracılığıyla bir araya gelmeleri hedefleniyor.

"Galip ve mağlup beraber gazoz içti"

Projeyle çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaştırılmasının ve mahalledeki gençlerin birbirleriyle iletişiminin güçlendirilmesinin hedeflediklerini ifade eden Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Özbey, "Galip gelen ve mağlup olan her iki takımın da beraber gazoz içebileceği bir etkinliğe tanıklık ediyoruz. Projeden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Çocuklar dijitalden uzaklaşarak sosyalleşiyor"

Altıyüzevler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran ise projenin amacının sadece maç yapmak olmadığını, aynı zamanda çocukların okul sonrası dijital platformlardan uzaklaşıp sosyalleşmeleri ve enerjilerini atmaları olduğunu vurguladı. Duran, "Çocuklarımız burada hem sosyalleşiyor hem de enerjilerini atıyor. Bakanlığımıza bu güzel proje için teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuva, çocukların birbirleriyle iletişim kurup spor yaparak keyifli zaman geçirmelerine katkı sağlarken, mahalledeki birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Futbol, Yaşam, tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat'ta 'Gazozuna Maç' Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta 'Gazozuna Maç' Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement