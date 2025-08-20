Tolga Kaya'nın Dünya Şampiyonu Hedefi

Milli boksör Tolga Kaya, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruk sallıyor.

Ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeni eski dünya şampiyonu milli boksör Onur Şipal sayesinde boksa başlayan 22 yaşındaki Tolga, 55 kiloda ringe çıkıyor.

Kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan Tolga, eylül ayında Liverpool'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Tolga, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

Tolga Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 8 yıl önce başladığını söyledi.

Ortaokulda, dünya şampiyonu milli boksör Onur Şipal'in beden eğitimi derslerine girdiğini anlatan genç sporcu, Şipal'in yönlendirmesiyle boksa başladığını aktardı.

Tolga, "4 kez Türkiye şampiyonu oldum. Uluslararası turnuvalarda şampiyonluklarım var. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. 6-7 aylık kamp sürecimiz oldu. Daha önce dünya şampiyonalarında madalyam yok. Burada başaracağım ve ilk dünya şampiyonası madalyamı alacağım." dedi.

Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Tolga, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nden övgüyle bahsetti.

Dünya Şampiyonası için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Tolga, "İkili kamplarımız oldu İtalya ve Özbekistan ile kamplar yaptık. İyi hazırlandık, başaracağız inşallah." diye konuştu.

Asıl hedef olimpiyat madalyası

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıfta eğitimini sürdüren Tolga, asıl hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu kaydederek, "Uzun zamandır boksta olimpiyat madalyası yok. İnşallah bunu başaracağım." ifadelerini kullandı.