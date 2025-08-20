Tolga Kaya'nın Dünya Şampiyonu Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tolga Kaya'nın Dünya Şampiyonu Hedefi

20.08.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli boksör Tolga Kaya, Liverpool'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor ve ilk madalyasını hedefliyor.

Milli boksör Tolga Kaya, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruk sallıyor.

Ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeni eski dünya şampiyonu milli boksör Onur Şipal sayesinde boksa başlayan 22 yaşındaki Tolga, 55 kiloda ringe çıkıyor.

Kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan Tolga, eylül ayında Liverpool'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Tolga, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

Tolga Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 8 yıl önce başladığını söyledi.

Ortaokulda, dünya şampiyonu milli boksör Onur Şipal'in beden eğitimi derslerine girdiğini anlatan genç sporcu, Şipal'in yönlendirmesiyle boksa başladığını aktardı.

Tolga, "4 kez Türkiye şampiyonu oldum. Uluslararası turnuvalarda şampiyonluklarım var. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. 6-7 aylık kamp sürecimiz oldu. Daha önce dünya şampiyonalarında madalyam yok. Burada başaracağım ve ilk dünya şampiyonası madalyamı alacağım." dedi.

Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Tolga, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nden övgüyle bahsetti.

Dünya Şampiyonası için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Tolga, "İkili kamplarımız oldu İtalya ve Özbekistan ile kamplar yaptık. İyi hazırlandık, başaracağız inşallah." diye konuştu.

Asıl hedef olimpiyat madalyası

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıfta eğitimini sürdüren Tolga, asıl hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu kaydederek, "Uzun zamandır boksta olimpiyat madalyası yok. İnşallah bunu başaracağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Tolga Kaya, Liverpool, kastamonu, Türkiye, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolga Kaya'nın Dünya Şampiyonu Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:49:15. #7.12#
SON DAKİKA: Tolga Kaya'nın Dünya Şampiyonu Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.