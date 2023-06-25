Tolgahan Sayışman, Cenk Tosun ve Kyle Walker Antalya'da tatil yapıyor - Son Dakika
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Tolgahan Sayışman, Cenk Tosun ve Kyle Walker Antalya'da tatil yapıyor

Tolgahan Sayışman, Cenk Tosun ve Kyle Walker Antalya'da tatil yapıyor

25.06.2023 14:09

Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker, Tolgahan Sayışman, İsmail Filiz ve Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ile birlikte Antalya'da tatil yapıyor. Dörtlü aynı otelde konaklıyor ve birlikte çektirdikleri fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Sezonun bitmesiyle dünyaca ünlü futbolcular da tatil için Antalya'yı tercih ediyor. Bu isimlerden biri olan Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'ın ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve İsmail Filiz'in yanı sıra Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un da aralarında bulunduğu grupla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi.

"HERKES AYNI SORUYU SORDU"

Tolgahan Sayışma, Cenk Tosun, İsmail Filiz ve Kyle Walker'ın birlikte çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı sallarken, herkes "Bu 4'lü nasıl bir araya geldi?" yorumunda bulundu.

AYNI OTELİ TERCİH ETTİLER

4 ünlünün de tatilini Antalya'da sürdürdüğü ve konaklama için aynı oteli tercih ettiği ortaya çıktı.

Herkes Tolgahan Sayışman, Kyle Walker, İsmail Filiz ve Cenk Tosun'ın birlikte çektirdiği fotoğrafı konuşuyor
Tolgahan Sayışman, Kyle Walker, İsmail Filiz ve Cenk Tosun
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Tolgahan Sayışman, İsmail Filiz, Kyle Walker, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolgahan Sayışman, Cenk Tosun ve Kyle Walker Antalya'da tatil yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolgahan Sayışman, Cenk Tosun ve Kyle Walker Antalya'da tatil yapıyor - Son Dakika
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