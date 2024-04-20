Tolunay Kafkas: 'Bizim için lige tutunma maçıydı' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tolunay Kafkas: 'Bizim için lige tutunma maçıydı'

Geniş Video İzle

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, İstanbulspor maçının kendileri adına lige tutunma maçı olduğunu belirterek, ligden düşen İstanbulspor'a saygısının sonsuz olduğunu söyledi. Kafkas, ayrıca hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Trabzonspor maçına tam kadro çıkacaklarını ifade etti.

20.04.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tolunay Kafkas: "Bizim için lige tutunma maçıydı"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, İstanbulspor maçının kendileri adına lige tutunma maçı olduğunu belirterek, ligden düşen İstanbulspor'a saygısının sonsuz olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özellikle 3 haftadır iyi bir oyun anlayışlarının olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kafkas, "Oyunun büyük bir kısmını toplu ve topsuz kontrol ettik. Özellikle set oyunu iyi oynadık. Hayat enteresan kaybediyoruz derken kazandık. Bu bizim için tutunma maçıydı. İstanbulspor camiası ve Ecmel abi bizim sevdiğimiz saydığımız birisi. Onlara saygımız her zaman sonsuz" diye konuştu.

"Hakemin 10 dakika incelemesi oyunun bu kadar gecikmesi doğru değil"

Büyük takımlara karşı kararların daha hızlı verildiğini dile getiren Kafkas, "Geçen hafta gerekli şeyleri söyledim. Gol olabilir, olmayabilir. Geçen hafta hakem kararlarıyla ilgili bir şey söylemedim. Aynı pozisyonlar bizlere verilmiyor. Hakemin 10 dakika incelemesi oyunun bu kadar gecikmesi doğru değil. Kendime bir şey istemiyorum. 56 yaşında geldim, 40 yıldır işin içindeyim. Kendi menfaatime bir şey istemiyorum. Aynı pozisyonlar Anadolu takımlarına verilmiyor. Burada ana konuda, kararlar geç veriliyor" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçına herhangi bir sorun olmazsa tam kadro maça çıkacağız"

Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Tolunay Kafkas, "2 ayaklı bir maç. Trabzon'da alacağımız skor bizim için yeterli olmayacak. Trabzonspor iyi bir takım. Kupayı kazanmak istiyorlar. İyi bir maç olacak. En azından eksiklerimiz yok. Herhangi bir sorun olmazsa tam kadro maça çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Bir karar alındıysa bütün kritik maçlara yabancı hakem verilmeli"

Süper Lig'de bazı maçlara yabancı VAR hakemi atanmasıyla ilgili yöneltilen soruya ise Kafkas, "Bu haftaki herhangi bir maç az mı önemli. Her maç kendi açısından zorlu geçiyor. Geçen haftada söyledim; zemini doğru yapmak gerekiyor. Doğru zemin oluşursa bizim hakemlerimizde yaparlar. Eğer bir karar alındıysa bütün kritik maçlara yabancı hakem verilmesi gerekir. Maçın az ya da çok kritiği olmaz" diye yanıtladı.

Tolunay Kafkas, lig sonunda toplanılacak 42 puanın ligde kalmak için yeterli olacağını fakat bunun duruma göre değişiklik gösterebileceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Tolunay Kafkas, İstanbulspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolunay Kafkas: 'Bizim için lige tutunma maçıydı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı
    18:54 Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep FK, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

  • Karaman'da Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Başladı
    18:43 Karaman'da Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Başladı

    Türkiye Satranç Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Karaman'da başladı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 78 takım ve 400 sporcu katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, organizasyonda elde ettikleri başarıların yanı sıra yetiştirdikleri sporcularla tüm dünyada ilgiyle takip edildiklerini vurguladı. Turnuvada dereceye giren sporcular, Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.

  • Hatay Dörtyol'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında güreş ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi
    18:33 Hatay Dörtyol'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında güreş ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında 330 öğrenci güreş ve masa tenisi yarışmalarına katıldı. Dereceye giren sporcular, 23 Nisan'da yapılacak törende ödüllerini alacak.

  • Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen: Borçlarımızı ödeyeceğiz
    18:08 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen: Borçlarımızı ödeyeceğiz

    Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Ayın birinde GAZDAŞ'ın doğal gaz tedarikçisinin Kilis Belediyespor'a ait 19 aylık doğal gaz faturası yüzünden daha mazbatamı almadan, doğal gazını kesmesi ve futbolcularımızın, çocukların, gençlerin soğuk suyla duş almak zorunda kalması bizi üzdü. Görüşme yaptık, borcun yarısını ödedik bütçemiz nezdinde doğal gazı geri açtırdık" dedi.


18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:09 Edirne’de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Edirne'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
16:54 Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 19:21:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tolunay Kafkas: 'Bizim için lige tutunma maçıydı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement