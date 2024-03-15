Tolunay Kafkas, milli arada eksik olan konuları çalışacaklarını belirtti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, milli arada zayıf oldukları konuları çalışacaklarını belirtti.
Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Topa daha fazla sahip olmalarına rağmen az pozisyon ürettiklerini belirten Tolunay Kafkas, "9 tane korner kullandık. Bu iyi bir sayı. Gol beklentisinin daha yüksek olması lazım. Kenar oyuncularımızın defans arkasına koşu yapmama özelliği var. Milli arada eksik olan konuların üzerine gideceğiz. Yaptığımız pres iyiydi. Daha da iyi olabilir. Eksiklerimizin üzerine gideceğiz ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
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