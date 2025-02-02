Tomarza\'da Anne-Kız Voleybol Turnuvası

Spor

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Evimin Sultanları Anne ve Kızları Voleybol Turnuvası' mücadeleci ve renkli maçlara sahne oldu.

Tomarza Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sömestir tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için kurumumuzda turnuva düzenlendik. 30 kız öğrencimiz anneleri ile 'Anne ve Kızları Voleybol Turnuvası'na katıldı. Kıyasıya geçen turnuvada bütün öğrencilerimiz ve anneleri çok iyi bir performans sergileyerek finale kalmak için büyük mücadele verdi. Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmış olduk. Öğrencilerimiz aileleriyle keyifli bir zaman geçirmiş, aynı zamanda spor yapma imkanı bulmuştur. Dereceye kalan takımların kupa ve madalyaları yapılan tören ile verilmiştir. Turnuvaya katılan tüm öğrenci ve ailelerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ