Tomarzalı gençler Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü - Son Dakika
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Spor

Tomarzalı gençler Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü

Tomarzalı gençler Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası\'ndan dereceyle döndü

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın destekleriyle ilk kez katıldıkları Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'nda başarılı olan Tomarzalı gençler, antrenörleri Umut Özdemir'in açıklamalarıyla birlikte dereceleriyle döndü. Özdemir, Tomarza'da olimpiyat şampiyonları yetiştirmeyi hedeflediklerini ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak vatansever, ahlaklı ve bayrak sevdalısı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

07.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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Tomarzalı gençler; ilk kez katıldıkları Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü.

Antrenör Umut Özdemir yapmış olduğu açıklamalarda; "Bu daha başlangıç. Bize bu imkanı sağlayan Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. İlçe Kaymakamımız Ali Buzkaya'ya ve Türkiye Taekwondo Federasyonu İl Temsilcimiz Özben Şimşek hocamıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Taekwondo Tomarza'da olimpiyat şampiyonları çıkaracaktır inşallah. Asıl amacımız; gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları ahlaklı, vatansever, dinine bağlı, bayrak sevdalısı olarak vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tomarzalı gençler Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'ndan dereceyle döndü - Son Dakika

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