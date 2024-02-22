Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na geri dönüyor - Son Dakika
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Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na geri dönüyor

Toni Kroos, Almanya Milli Takımı\'na geri dönüyor

Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı'na geri döneceğini duyurdu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Temmuz 2021'de milli takımı bırakmıştı. Kroos, Almanya Milli Takımı'nda 106 maça çıkmış ve 17 gol atmıştı.

22.02.2024 17:03
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na geri döneceğini duyurdu.

Kroos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mart ayından itibaren tekrar Almanya için oynayacağım." ifadesini kullandı.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Temmuz 2021'de milli takımı bırakmıştı.

Almanya Milli Takımı'nda 106 maça çıkan Kroos, 17 kez rakip ağları sarsmıştı.

Kaynak: AA

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