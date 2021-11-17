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"Toprak, adını tarihe altın harflerle yazdıracak" - Son Dakika

"Toprak, adını tarihe altın harflerle yazdıracak"

17.11.2021 09:40
"Toprak, adını tarihe altın harflerle yazdıracak"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hafta sonu Endonezya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etmek için yarışacak Toprak Razgatlıoğlu'nun adını tarihe altın harflerle yazdıracağını söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hafta sonu Endonezya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etmek için yarışacak Toprak Razgatlıoğlu'nun adını tarihe altın harflerle yazdıracağını söyledi.

Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sporu adına hafta sonu Endonezya'da çok önemli bir yarışın olacağına dikkati çekti.

Tarihi bir yarışın kendilerini beklediğini belirten Uçar, "Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da yeni yapılan pistte çok önemli bir yarışa çıkacak. Bu sene zaman zaman teknik sorunlar yaşamasına rağmen dünya şampiyonluğuna artık çok yakınız. Rakibi karşısında 30 puan fark olmasına rağmen son bir adımımız kaldı. İnşallah Toprak, Endonezya'da adını altın harflerle hem dünya hem de ülkemizin motor sporları tarihine yazdıracak." ifadelerini kullandı.

Toprak'ın tüm dünyada takip edildiğini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Milyonlarca insan tarafından izlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın zirvesinde yer almak öyle çok kolay bir iş değil. İnşallah Toprak, dünya şampiyonu olarak ülkemize dönecek. Toprak bu unvanı kazanabilmek için bu sene 35 yarışa çıktı. Gittiği her ülkede İstiklal Marşımızı dinletmeyi hedefledi. Başarılı olup 28 kez ödül kürsüsüne çıktı. Şimdi önünde sadece üç yarış kaldı. İnşallah, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun da destekleriyle yeni bir dünya şampiyonumuz olacak."

Uçar, Toprak'ın vefat eden ve motosiklet sporunun en sevilen isimlerinden birisi olan babası Arif Razgatlıoğlu için de yarıştığını dile getirerek, "Dünya şampiyonluğunun Toprak için farklı bir önemi daha var. Rahmetli babası, ülkemizde motosiklet sporunun en sevilen isimlerinden Arif Razgatlıoğlu onu hep dünya şampiyonu olarak görmeyi istiyordu. Toprak daha bu spora yeni başladığında aramızda yaptığımız sohbetlerimizde ona olan inancını hep dile getirirdi. Duası ve çabası hep bu yöndeydi. İnşallah oğlu, şimdi babasının bu isteğinin yerine gelmesi için son adımı Endonezya'da atacak. Bu tarihi şampiyonluğu rahmetli babası Arif abimize hediye edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Superbike Şampiyonası, Bekir Yunus Uçar, Endonezya, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Toprak, adını tarihe altın harflerle yazdıracak' - Son Dakika Spor


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