Toprak Razgatlıoğlu İkinci Kez Dünya Şampiyonu! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Toprak Razgatlıoğlu İkinci Kez Dünya Şampiyonu!

Toprak Razgatlıoğlu İkinci Kez Dünya Şampiyonu!

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyon oldu ve yurda döndü.

21.10.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12'nci ve son ayağının ilk yarışını ikinci bitirerek dünya şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağının ilk yarışını ikinci tamamladı ve puanını 493'e çıkararak ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2021 yılında da dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu bu başarıyı tekrarladı. Dünya şampiyonluğunu garantiledikten sonra 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı olan Jerez'deki ikinci yarışı da birinci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen Razgatlıoğlu için karşılama töreni gerçekleştirildi. Alkışlarla karşılanan dünya şampiyonu milli motosikletçi, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir şampiyonluk daha kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Toprak Razgatlıoğlu, "Böyle bir karşılama olduğu için gerçekten çok mutluyum. Gurur duyuyorum çünkü ülkemize tekrar bir dünya şampiyonluğu kazandırdım. Kolay bir sezon değildi ama şampiyonlukla kapatmak mutluluk verici. Birçok ülkede istiklal marşını okuttuk, dinlettik. Bu çok gurur verici. İnşallah nice şampiyonluklara diyelim" dedi.

"KAZANIN ARDINDAN ÇOK BÜYÜK BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK"

Sezon içerisinde geçirdiği kazanan ardından çok büyük bir geri dönüş yaptığını söyleyen milli motosikletçi, "BMW ile anlaştığımızda herkes iyi şeyler söylememişti. Sezon içerisinde 13 kez birincilikle yeni bir rekor kırmış olduk. Daha sonra bir kaza geçirdim. O kazanın ardından gerçekten çok büyük bir geri dönüş yaptık ve şampiyonluk mücadelesi verdik. Dünya şampiyonluğunu tekrar kazandık ve ikinci dünya şampiyonluğumuzu kazanmış olduk. Bizim en mutlu olduğumuz şey birinci olduktan sonra istiklal marşını okutmak ve Türk bayrağını orada dalgalandırmak. Öncelikle Kenan abiye teşekkür ediyorum. Bizim üstümüzde çok büyük emeği var. Federasyon başkanımıza, federasyona, Spor Bakanlığı'na, Red Bull'a teşekkür ediyorum. Herkesin çok büyük emeği var. Çok büyük bir aileyiz. Nice başarılara diyorum" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM SENEYE DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK"

Son olarak gelecek hedeflerinden bahseden Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Hedefim seneye de aynı şekilde mücadele ederek dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmak. Sezon başlamadan aynı şeyi söylemek kolay değil ama ben şu an şampiyonluğumun tadını çıkarmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

KENAN SOFUOĞLU: ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Toprak Razgatlıoğlu'na ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını aktaran eski milli yarışçı Kenan Sofuoğlu, "Toprak'ın başarısını biz Türkiye'de duyurmak istiyoruz. Dünyanın tanıdığı sporcuyu Türkiye'nin tanımaması üzücüydü. Sizin bu ilginiz, Toprak'ın başarısı üzerine buraya gelmeniz bizi mutlu etti. Rahmetli başkanımız Bekir Yunus Uçar'ı anmak istiyorum. Kendisi burada olmak çok istedi. En büyük emek verenlerden biri oydu. Şu an elimizde belki de dünyanın en değerli motosiklet yarışçısı var. Onun kıymetini bilmek lazım. Bizler elimizden geldiği kadar ona destek olmaya çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yaptı" sözlerini sarf etti.

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, açıklamaların ardından düzenlenen motosiklet ve otomobillerden oluşan konvoy ile alandan ayrıldı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun

Kaynak: DHA

Toprak Razgatlıoğlu, Yerel Haberler, Etkinlikler, Milli Takım, Motosiklet, Magazin, Dünya, Spor, Ona, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu İkinci Kez Dünya Şampiyonu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 08:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu İkinci Kez Dünya Şampiyonu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.