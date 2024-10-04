Toprak Razgatlıoğlu Liderliğini Sürdürüyor

Spor

Superbike Dünya Şampiyonası'nın bitimine iki ayak kala en yakın rakibinin 39 puan önünde liderliğini sürdüren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, başarılı performansıyla beğeni topluyor.

Superbike yarışlarını uzun yıllardır izleyen ve sektörü yakından tanıyan İtalyan gazeteciler, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmede, Toprak'ın hak ettiği başarıya doğru ilerlediğini söyledi.

İtalyan motor sporları dergisi Motosprint'te Superbike yarışları editörü olan Gianmaria Rosati, "Toprak'ın bu sezon yaptıkları oldukça şaşırtıcı. Yamaha gibi ilk sıralarda olacak bir motoru bırakıp gerçekten bir bahis gibi sayılabilecek BMW'ye geçti. Çünkü BMW geçen sezon hiç podyuma çıkmamıştı. BMW'ye imza attığında en iyimser olanlar Toprak'ın bu sezon en fazla 1-2 yarış kazanacağına inanıyordu. Oysa ciddi rakiplerine rağmen peş peşe en fazla yarış kazanma rekoru kırdı." dedi.

Toprak'ın sezonun ilk yarışı olan Avustralya'daki Philip Island pistinde podyuma çıktığını ve ardından seri birincilikler elde ettiğini hatırlatan Rosati, uzun zamandır başarı elde edemeyen, bir önceki sezonda podyum bile görmeyen BMW'nin Türk sporcu ile tekrardan yükselişe geçtiğini kaydetti.

Rosati, "Motorun gücü, Toprak'ın uygun frenleme kapasitesi ve motoru viraja sokma yeteneğiyle buluştu. O herkesi şaşırttı. 'Birkaç yarış kazanabilir.' denilirken sezona hakimiyetini koydu. Alvaro Bautista ve Jonathan Rea'yi geride bırakarak Superbike'da peş peşe en fazla yarış kazanma rekorunu geliştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcunun 6 Eylül'de Fransa'da yapılan yarışlar öncesinde geçirdiği kazayla iki ayakta toplam 6 yarış kaçırdığını ama kapanan puan farkını Aragon'daki son yarışlarda tekrar açtığını aktaran İtalyan gazeteci, BMW'nin bu sezon kendisini geliştirmesinde Toprak Razgatlıoğlu'nun kapasitesinin büyük bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Guglielmetti: "Toprak olağanüstü bir yetenek, tam bir fenomen"

Motor sporlarıyla ilgili haber ve analiz yapan GPOne.com kanalı için çalışan İtalyan gazeteci Riccardo Guglielmetti de "Toprak'ın Superbike tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bunu onun geçmişine ve kazandıklarına baktığınızda görebiliyorsunuz. 2021'de çok genç yaşta Yamaha ile Superbike şampiyonu oldu. Şimdi de uzun süredir hiçbir şey kazanamayan, geçen sezon podyuma bile çıkamayan BMW ile başarıya gidiyor. Üstelik bunun şampiyonada iki ayağı kaçırarak yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Toprak olağanüstü bir yetenek, tam bir fenomen. Kaza olmasaydı şu anda dünya şampiyonluğunu ilan etmişti." diyen Guglielmetti, "Bunu motoru sürüşünde, ekstrem tarzında görüyoruz. Ayrıca insani olarak olağanüstü bir kişiliği olduğunu da söylemek gerekir. Alçakgönüllü, çok centilmen, samimi ve eğlenceli bir genç. Bunu podyumlarda, yarışta görüyoruz. Motosiklet sporları dünyasında her zaman hatırlanacak, gerçekten en büyük pilotlar arasında yer alacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Toprak'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini savunan Guglielmetti, şunları kaydetti:

"Bence eğer isterse Superbike'da 10 yıl daha yarışabilir. Ama Moto GP'ye geçmesi için 2026'nın biraz geç, riskli olabileceğini düşünüyorum. Bence gelecek sezon onun Moto GP'yi denemesi için uygun bir zaman. Moto GP farklı bir pazar, elbette ki orada yarışmak sadece Toprak'a bağlı değil. Ama daha ileri bir zamanda Moto GP'ye geçmek onun için riskli olabilir. Fırsatı tepebilir. Moto GP'de yaş ortalaması oldukça düşük."

Toprak Razgatlıoğlu'nun özellikleri

Riccardo Guglielmetti, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun özelliklerini, "Piste çıktığında kafasının tamamen tek bir şeye odaklanması, asla pes etmemesi, hiçbir şeyden korkmaması, son ana kadar sürekli rakibini geçmeyi denemesi, vazgeçmemesi, ikincilikten memnun olmaması ve tüm sorunlarına rağmen motorun önünde olmaya çalışan bir karaktere sahip olması." şeklinde sıraladı.

İtalyan gazeteci, Toprak'ın sosyal medyada da çok başarılı olduğunu belirterek, "Bence sosyal medyada da çok iyi şekilde kendini tanıtıyor. Tüm dünya onun motorun arkasını kaldıran duruşunu biliyor. Bence bu onun herkes tarafından bilinen bir fabrika markası. Bu imajı yaratmakta çok başarılı oldu." şeklinde konuştu.

Superbike'da sezonun bitimine iki ayak kala Toprak Razgatlıoğlu 414 puanla zirvede yer alırken, Nicolo Bulega 375 puanla ikinci, Alvaro Bautista da 333 puanla üçüncü sırada bulunuyor.