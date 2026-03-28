Üye Girişi
Son Dakika Logo

Topu uzaklaştırmak isterken seyirciye kabusu yaşattı

28.03.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı eski futbolcu Felipe Melo, bir gösteri maçında dikkat çeken bir olaya imza attı. Maç sırasında topu uzaklaştırmak isteyen Melo'nun vuruşu tribünlere gitti ve bir seyircinin kafasına isabet etti.

Brezilyalı eski futbolcu Felipe Melo, katıldığı gösteri maçında yaşanan bir anla gündeme geldi.

TOP TRİBÜNE GİTTİ

Karşılaşma sırasında topu uzaklaştırmak isteyen Felipe Melo'nun vuruşu tribünlere gitti. Sert şekilde gönderilen top, bir seyircinin kafasına isabet etti.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yaşanan olay sonrası tribünde kısa süreli panik yaşanırken, çevrede bulunanların seyirciye yardım ettiği görüldü. Melo'nun da yaşananların ardından durumu kontrol ettiği öğrenildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yaşanan talihsiz olay dikkat çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erkan zengin erkan zengin:
    Hee bu gvt değilmi 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
’’Türk olmak isterdim’’ diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti ''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti
Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar
Dr. Ekrem Teymur: KKTC’de teknoloji zonu oluşturulmalı Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Güler, Katar Emiri’nin kardeşlerini kabul etti Bakan Güler, Katar Emiri'nin kardeşlerini kabul etti

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:13
NBA’de tarihi an Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:35
Tahran’daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı
Tahran'daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 16:12:09. #7.13#
SON DAKİKA: Topu uzaklaştırmak isterken seyirciye kabusu yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.