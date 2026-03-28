Topu uzaklaştırmak isterken seyirciye kabusu yaşattı

Brezilyalı eski futbolcu Felipe Melo, katıldığı gösteri maçında yaşanan bir anla gündeme geldi.
Karşılaşma sırasında topu uzaklaştırmak isteyen Felipe Melo'nun vuruşu tribünlere gitti. Sert şekilde gönderilen top, bir seyircinin kafasına isabet etti.
Yaşanan olay sonrası tribünde kısa süreli panik yaşanırken, çevrede bulunanların seyirciye yardım ettiği görüldü. Melo'nun da yaşananların ardından durumu kontrol ettiği öğrenildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yaşanan talihsiz olay dikkat çekti.
