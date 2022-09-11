Emirhan İlkhan'dan, Inter maçında yaptığı hata ile ilgili açıklama: Üzgünüm

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, sahasında Torino'yu 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünde Brozovic'i kaçıran ve ceza sahası içine atılan topa hamle yapmayan Emirhan İlkhan, yaptığı hata sonrası bir mesaj yayınladı.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Emirhan İlkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatamın sonucundan dolayı çok üzgünüm. Hataların bize yeni dersler verdiğine inanarak ve bilerek daha çok ve daha çok çalışmaya devam edeceğim. İçten mesajlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino ekibine 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek transfer olmuştu. Beşiktaş, bu futbolcunun bir sonraki satışından, bonservis gelirinin yüzde 15'ini alacak.