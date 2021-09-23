Üye Girişi
Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu

23.09.2021 16:52
Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu, System.String[]

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Tuğçe Şahutoğlu ve Ersu Şaşma'yı gençlerle buluşturdu.

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Tuğçe Şahutoğlu ve Ersu Şaşma'yı gençlerle buluşturdu.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasında, düzenlediği birbirinden renkli ve sportif etkinliklerle spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekti. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı teması "Sürdürülebilir Ulaşım; Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olan haftanın son gününde belediye, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye adına mücadele eden milli sporcular Tuğçe Şahutoğlu (çekiç atma) ve Ersu Şaşma'yı (sırıkla atlama) gençlerle buluşturdu. "Sporun Mutfağındakiler" adlı panel, yoğun ilgi gördü. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da panelde gençleri yalnız bırakmadı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen panelde, Milli Atletler Tuğçe Şahutoğlu ve Ersu Şaşma, katılımcılara kariyerlerindeki başarıları anlattı, tavsiyelerde bulundu.

"Spora ve sağlıklı yaşama katkı sunmaya devam edeceğiz"

Panel öncesi bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, Mersin'in gururu milli sporcuları Toroslar'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Konuşmasında tüm gençlere de seslenen Yılmaz, "Sizlerden isteğimiz, kendiniz için bir hedef koymanız ve o hedefe ulaşmak için azimle çalışmanızdır" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sürdürülebilir hareketin, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına etkinlikler düzenlediklerini ve bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızla bir aradayız. Biz, onların sadece olimpiyatlara katılma sürecini biliyoruz ama onların bu başarılarında yıllar süren yoğun çalışmaları ve ailelerinin de desteği de var. Bu panel ile milli sporcularımızın elde ettikleri başarıları sizlerle paylaşmalarını istedik. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve sizleri koşulsuz seviyoruz. Sizlerin de birer milli sporcu olarak yetişmeniz en büyük arzumuz. Bu anlamda geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları için çaba gösteriyoruz. Sevgimiz, saygımız olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Milli sporcularımız Tuğçe Şahutoğlu ve Ersu Şaşma da kendilerine uygun spor dallarını seçmişler. Disiplinli bir şekilde çok çalışmışlar, hedeflerini yüksek tutmuşlar ve başarmışlar. Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil ettiler. Onlar, çağımızın süper kahramanları. Her iki sporcumuzu ve ailelerini Toroslarımızda ağırladığımız için çok mutlu olduk" diye konuştu.

Soru ve cevap şeklinde gerçekleşen panelin ardından Başkan Yılmaz, milli sporcuları tebrik ederek, hediyelerini verirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Mahmut Gül de milli sporculara çiçek ve plaket takdim etti.

Toroslar'da pedallar hareketlilik için çevrildi

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Bisiklet Farkındalık Sürüşü" etkinliği de gerçekleştirdi. Toroslar Belediyesi hizmet binası önünden başlayan etkinlikte; ilçe protokolü, belediye personeli, Mersin Bisiklet Derneği Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, bisiklet turu atarak, Toroslar Kaymakamlığına kadar pedal çevirdi.

İlçenin caddelerinde al bayraklarla donatılan bisikletler, yoğun ilgi gördü. Sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturulan bisiklet turunun ardından Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet'e bayrak takdimi yapıldı. Kaymakam Çenet, ilçede bu etkinlikleri düzenleyen Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

Toroslar'da bisikletli ve koşarak oryantiring heyecanı

Tüm spor dallarını gençlerle ve Toroslar halkıyla buluşturan Toroslar Belediyesinin "Bisikletli ve Koşarak Oryantiring" etkinliği de yoğun ilgi gördü. Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor dalı olan oryantiring etkinliği, Halkkent Mahallesinde bulunan Devlet Bahçeli Parkında yıldız erkekler, yetişkin erkekler, yıldız kızlar ve yetişkin kızlar kategorilerinde yapıldı. Heyecanlı geçen yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları ile para ödülleri takdim edildi.

Tartan pistte yürüyüş yaptılar

Toroslar Belediyesi tarafından Hüseyin Okan Merzeci Mahallesinde bulunan Mehmetçik Parkına kazandırılan Tartan Pistte Yürüyüş etkinliği de Avrupa Hareketlilik Haftasının dolu dolu geçen programı arasında yer aldı. Çocuklar tartan pistte yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu
Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu
Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu
Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu
Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu
Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu

Toroslar Belediyesi, Milli Sporcu, Toroslar, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti 18:16 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak 18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı 17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk 17:25 TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor 17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı 16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak 16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. 15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.

Son Dakika Haberleri
18:16 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi
18:15 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti
18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
18:13 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
17:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021
17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor
17:07 Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor
16:52 İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi         
18:17
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil         
18:14
Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış         
18:02
AK Partili vekil, fahiş fiyatlarla ilgili rapor hazırlayıp Erdoğan'a sundu! İşte 6 maddelik çözüm önerisi AK Partili vekil, fahiş fiyatlarla ilgili rapor hazırlayıp Erdoğan'a sundu! İşte 6 maddelik çözüm önerisi         
17:29
Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu         
17:24
Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor         
17:08
Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek         
16:25
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 18:32:13. #1.11#
SON DAKİKA: Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında milli sporcuları gençlerle buluşturdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement