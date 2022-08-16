Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can'dan yeni rekor - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can'dan yeni rekor

16.08.2022 14:59
Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can'dan yeni rekor

Toroslar Belediyesinin Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can Yakın, 49 tur koşu ve 48 isabetli vuruşla Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toroslar Belediyesinin Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can Yakın, 49 tur koşu ve 48 isabetli vuruşla Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 56 ülkenin katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da düzenleniyor. Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası arenalarda aldığı başarılarla dikkat çeken Toroslar Belediyesinin Bocce Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın da İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye'nin ve Mersin'in gururu oldu.

"Dünyanın birçok ülkesinden tebrik mesajları alıyor"

Bocce Erkekler Volo Basamak disiplininde yarışan Milli Sporcu Yakın, 49 tur koşu ve 48 isabetli vuruşuyla tüm ülkelerin dikkatini de çekti. Türkiye rekoru kırarak altın madalyayı kazanan Yakın, dünyanın birçok ülkesinden tebrik mesajları alıyor.

Bocce dalında yurt dışına transfer olan ilk Türk sporcu da olan Yakın, bu milli başarısında Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın büyük bir emeği olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

5. İslami Dayanışma Oyunları'na antrenörü Niyazi Kutlay ile birlikte çok iyi hazırlandığını kaydeden Yakın; "Elde ettiğim bu başarı emeğin, disiplinli çalışmanın ve özverinin eseridir. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a her türlü desteğinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Toroslar'da yapılacak Dünya Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonası'na hazırlanıyor"

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Mehmet Can Yakın, 30 Ekim- 4 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk kez Mersin Toroslar Bocce Spor Tesisinde düzenlenecek, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonaları'na da hazırlanıyor. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi tarafından organize edilecek olan şampiyonaya, dünya geneli yaklaşık 40 takımdan 300'e yakın sporcu katılacak.

Bocce Milli Takımının bel kemiğini oluşturan sporculardan olan Mehmet Can Yakın da şampiyonada boy gösterecek ve yeni bir altın madalyayı kazanmak için mücadele edecek.

"Gurur duyduk"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, spora verdikleri her desteğin başarı olarak geri dönmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Bocce Erkekler Volo Basamak disiplininde altın madalyanın sahibi olan Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın'a teşekkür etti. "Sporcumuzun aldığı başarı sadece Toroslar için değil Mersin için bir gurur kaynağıdır" diyen Yılmaz; "Şampiyon sporcumuz Mehmet Can Yakın, performansı ile Mersin'de ve Türkiye'de bu sporda en iyisi olduğunu elde ettiği başarıyla kanıtladı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Antrenörümüz Niyazi Kutlay'ın nezdinde sporcumuzu tebrik ediyoruz. İnşallah Mehmet Can Yakın'ın ve tüm sporcularımızın, 30 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında ilçemizde gerçekleştireceğimiz Dünya Bocce (Raffa-Volo) Şampiyonasında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Bocce sporuna verdiği değerli katkılarından dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu ve aynı zamanda Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mustafa Adıgüzel: Erdoğan İş Başına Geldiğinde Türkiye'de Tam 3 Bin 150 Tarım Kredi Kooperatifi Vardı, Şu Anda 700'e Düştü Mustafa Adıgüzel: Erdoğan İş Başına Geldiğinde Türkiye'de Tam 3 Bin 150 Tarım Kredi Kooperatifi Vardı, Şu Anda 700'e Düştü Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması İsveç Başbakanı Andersson: 'Türkiye ile imzaladığımız mutabakat zaptına uyacağız' İsveç Başbakanı Andersson: 'Türkiye ile imzaladığımız mutabakat zaptına uyacağız'
Kaynak: İHA

Can Yakın, Toroslar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can'dan yeni rekor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:11:49. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can'dan yeni rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement