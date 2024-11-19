Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için Boca Juniors tarafından dev bir teklif yapıldığı iddia edildi. Güney Amerika basını, Boca Juniors'ın Galatasaraylı yıldız oyuncu için 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını duyurdu.

19.11.2024 14:47
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Süper Lig devi Galatasaray hakkında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için yapılacak dev teklifi açıkladı.

SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2026 yılına kadar süren Lucas Torreira'nın geleceği merak konusu olmuştu. Uruguaylı yıldız, sene başında ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtimişti.

18 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçiren Lucas Torreira'yı renklerine bağlamak isteyen Arjantin ekibi Boca Juniors, bu konuda ısrarcı. Arjantin basınına göre, Lucas Torreira için Juan Roman Riquelme 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Torreira Galatasaray\'dan ayrılıyor

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Son Dakika Spor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ali çakmak:
    çıkan bütün başlıklar tık alma amaçlı, berbar bşr uygulama haline dönüştü. 33 0 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eserin anneside bocajunirsta torerşa ile iyibir ikili olurlar 24 0 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    Oh gitsin sahtekar.Adama kırmızı neden verilmiyor anlamiyorum 1 22 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Kaypak ferhat eser 21 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    oe frht eser 17 0 Yanıtla
  • ali çakmak:
    sibop ferfat eser 14 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    olamaz üzüldüm 4 0 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    daha coooook beklersin son dakika haber 4 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Hiç önemli değil herkes yolcu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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