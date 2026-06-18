TOSFED ve QMMF İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu (QMMF) işbirliği protokolü imzaladı.

TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilen imza törenine federasyon başkanı Eren Üçlertoprağı ile Katarlı mevkidaşı Abdulrahman Al-Mannai katıldı.

İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında her iki federasyon, motor sporlarında sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve eğitim inisiyatifleri ile motor sporlarının daha fazla kişiye erişimini teşvik etmeyi amaçlayan faaliyetlerde ortak bir yol izleyecek.

Toplantıda açıklamalarda bulunan başkan Üçlertoprağı, "Önemli bir işbirliği için bir aradayız. Ülkemizle Katar'ın çok geçmişe dayanan hem ekonomik hem insani çok iyi bir dostluk bağı var. Bu bağ çerçevesinde bu iki kardeş ülke arasındaki ilişkiyi daha farklı bir boyuta taşıyacağız. İlişkiyi sosyal ve sportif olarak da zenginleştirerek iki ülke arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirecek bir organizasyon yapmak istedik. Hem Katar hem Türkiye, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne üye ülkeler. İstanbul ve Doha özelinde ortak yarışlar düzenlemek, gözetmenlerimizi ortak projelerde görevlendirme konusunda bir takım işbirliğine varmak istiyoruz." diye konuştu.

Formula 1 haricinde Dünya Motosiklet Şampiyonası'nın (MotoGP) da İstanbul Park'ta düzenlenmesini istediklerini aktaran Üçlertoprağı, "Her ne kadar ayrı da olsak, Türkiye Motosiklet Federasyonunu kendimizden ayrı görmüyoruz. Onlar da istedikleri zaman kendi yarışlarını burada gerçekleştiriyorlar. Bizim üzerimize düşen bir şey olduğu zaman hep yanlarındayız. Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışması hepimiz için çok gurur verici bir olay. Biz de bu konuda üzerimize düşecek her türlü desteği veririz. Toprak'ın ülkemizde yarışması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Diğer tarafta, Toprak zaten halihazırda ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Eminim Türkiye Motosiklet Federasyonu da bu yönde çalışmalar yürütüyordur. Bizim de bundan önce gayriresmi olarak MotoGP tarafıyla birkaç görüşmemiz oldu. Onlar tarafından da Türkiye'ye gelme isteği var. Belli şartlar yerine getirilirse, burada ben bir gün tekrar MotoGP'nin ülkemizde gerçekleştirileceğini düşünüyorum. Bu bizim Toprak'a karşı borcumuz. Toprak'ı yakın vadede burada yarıştıracağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Al-Mannai: "Sizinle işbirliği yapmak bizim için büyük bir onur"

QMMF Başkanı Abdulrahman Al-Mannai, Türkiye ile işbirliğinden dolayı onur duyduklarını söyledi.

"İstanbul Park'ta olmak çok heyecan verici." diyen Al-Mannai, "Başarılarınızdan çok etkilendik. Motor sporlarını geliştirmek için çıktığımız bu yolculukta işbirliği yapmak bizim için büyük bir onur. Bizim hakkımızda söylediğiniz güzel sözler için de teşekkür ederim fakat bence sizin tarafınızın da hiçbir deneyim eksiği yok, aksine fazlasıyla tecrübeye sahipsiniz. Bu ortaklığın gözetmenlik, teknik uzmanlık, güvenlik standartları, eğitim ve formasyon gibi her düzeyde gelişmesini görmeyi çok istiyorum. Ayrıca bir gün birlikte düzenleyeceğimiz şampiyonalarda yarışacak pilotlarımızın da yetiştiğini görürüz. Bizim de yürüttüğümüz birçok şampiyonamız var. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), MotoGP ve Formula 1 gibi pek çok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bu açıdan işbirliği kurmamız adına önümüzde muazzam bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sadece bununla da kalmayıp, bu birliktelik sayesinde diğer federasyonlara da örnek teşkil edebiliriz. Bunun gerçekten harika olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İşbirliği çerçevesinde bir komite kurulacağından bahseden Al-Mannai, "Bu komite motor sporlarının gelişimiyle ilgili tüm konuları görüşecek. Ağırlıklı olarak etkinlik gerçekleştirme konusuna odaklanacağız. İki ülke de Formula 1'e ev sahipliği yapıyor. Bilgi birikiminin alışverişini yapacağız. Temel hedef, deneyimin değiş tokuşunun yapılması, daha iyi organizasyonlar düzenlenmesi. Bununla birçok anlamda büyük bir kapı açıldı." şeklinde görüş belirtti.

Abdulrahman Al-Mannai, Körfez'de yaşanan savaşla ilgili Formula 1 yarışının iptal olma durumunun olup olmadığının sorulması üzerine, "Şu ana kadar tarihler aynı. Formula 1 etkinliğinde herhangi bir değişiklik yok. Planlarımızı yapıyoruz. Bu yıl beş hafta içinde MotoGP, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Formula 1 yarışlarının hepsine ev sahipliği yapacağız. Bu yarışlar ekim ve kasım aylarında gerçekleşecek. Dolayısıyla bu büyük bir görev ama bizim için aslına bakarsanız mükemmel de bir durum. Çünkü tüm motor sporları etkinlikleri arka arkaya düzenlenmiş olacak. Yani Formula 1 planlandığı gibi gidiyor ve biz buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından Eren Üçlertoprağı, Al-Mannai'ye iki federasyonun logolarının olduğu kask hediye etti. Katarlı federasyon başkanı ise Üçlertoprağı'na yarışçılarının kullandığı tulum takdim etti.