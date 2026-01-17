Tottenham\'a 90+3 şoku! Son 13 maçta 11\'nci puan kaybı

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Tottenham ile West Ham karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip West Ham, 2-1'lik skorla kazandı.
West Ham'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Crysencio Summerville ve 90+3. dakikada Callum Wilson kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 64. dakikada Cristian Romero'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte West Ham, 9 maç aradan sonra kazanan West Ham, 17 puana yükseldi. Son 13 maçta 11'nci kez puan kaybı yaşayan Tottenham ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham, sahasında Sunderland'i ağırlayacak.
