Tottenham çılgın teklifi kabul etti! Harry Kane, Bayern Münih için gün sayıyor

Bayern Münih uzun süredir gündeminde bulunan Harry Kane'i renklerine bağlamak üzere. Bavyera temsilcisi, 100 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında 30 yaşındaki forveti kadrosuna katacak.

KANE'İN KARARI BEKLENİYOR

The Athletic'te yer alan habere göre; Bayern Münih'in 100 milyon euronun üzerindeki teklifini Tottenham kabul etti. Kane'in de Alman devine gitme yönünde karar vermesi durumunda transfer gerçekleşecek. İngiliz golcünün büyük olasılıkla Bayern Münih formasını giymeyi isteyeceği düşünülüyor.

300'DEN FAZLA GOL ATTI

Harry Kane kariyeri boyunca 514 kez kulüp takımıyla maça çıktı. 30 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 307 gol ve 80 asistlik performans gösterdi.