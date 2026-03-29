İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.
Tottenham'da şubat ayında göreve başlayan 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Son Dakika › Spor › Tottenham, Igor Tudor ile yolları ayırdı - Son Dakika
