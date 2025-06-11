İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur'da kariyerini sürdüren James Maddison, Galatasaray formasıyla paylaşımlarına devam ediyor.
Yıldız on numara, geçtiğimiz günlerde arkasında Dries Mertens yazılı Galatasaray formasını giyerek sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. İngiliz futbolcu, bu kez bir paylaşım daha yaparak Dries Mertens'e hayranlığını belirtti.Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Maddison, "Her zamanki gibi zevkle. Mertens ne oyuncu ama!" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımlar Galatasaray taraftarında heyecan yarattı. Taraftarlar, Mertens'in ayrılışının ardından on numara arayan takımlarının o bölgede görev yapan Maddison'ın takımlarına transfer olabileceğine dair söylemlerde bulundu. Birçok taraftar yıldız ismin hesabına 'Come to Galatasaray' yorumunda bulundu.
28 yaşındaki İngiliz on numara, bu sezon Tottenham'da 45 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 42 milyon euro piyasa değerine sahip olan Maddison, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynadı.
Son Dakika › Spor › Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı - Son Dakika
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