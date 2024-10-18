Tour de France Türkiye'de!

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İstanbul, Türkiye'de ilk kez 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) amatör sporculara yönelik özel konsepti "L'Etape Türkiye by Tour de France"ın heyecanını yaşayacak.

1993 yılında "Tour de France" organizatörleri tarafından amatör bisiklet tutkunlarının bu büyük yarışın bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "L'Etape by Tour de France" serisi öncesinde, etkinliği Türkiye'de organize eden 78 Event'in Genel Müdürü Ömer Kafkas, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Organizasyonu Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kafkas, "Uzun bir ön hazırlık süresi geçirdik. Yaklaşık 1,5 yıllık bir hazırlıktan bahsediyoruz. Bu 1,5 yıllık hummalı çalışmanın sonunda organizasyona sayılı günler kaldı. Önemli bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın heyecanını tüm ekip olarak yaşıyoruz. Ülke olarak da bu kadar önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olmak da ayrı bir gurur kaynağı." diye konuştu.

"Tour de France"ın çok önemli bir marka olduğunu vurgulayan Kafkas, şöyle devam etti:

"Dünyanın en önemli spor olaylarından bir tanesi. Milyarlarca insanın takip ettiği büyük bir olay. Öncelikle Türkiye'nin böyle önemli bir markaya ev sahipliği yapıyor olması sporcular üzerinde de çok etkili. Gelişen 10 yıllık süreçte böylesi organizasyonlara katılımda büyük farklılıklar yaşıyoruz. Sayılarda büyük artış yaşıyoruz. Her yıl bu spora yeni katılan yeni sporcu sayısı yaklaşık yüzde 24. Dolayısıyla bu rakam Türkiye için çok umut ve heyecan verici bir rakam. Özellikle 'Tour de France' gibi profesyonel bir yarışın amatör serisi olarak resmi müsabaka olarak Türkiye'de gerçekleşiyor olması da bu yeni sporcuları harekete geçirmek için onların resmi bir 'Tour de France' deneyimi yaşaması için bir fırsat. Dolayısıyla aslen hedefimiz amatör spor tarafında 'Tour de France' markasıyla birleşerek buradaki katılımcı sayısını artırmak, işi büyütmek, daha çok insanın spor yapmasına vesile olmak."

"Sürpriz yapabiliriz"

Ömer Kafkas, organizasyon için 3 yıllık anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, İstanbul dışında da etkinliğin gerçekleştirilebileceği sinyalini verdi.

İstanbul'un bu organizasyona ev sahipliği yapmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Kafkas, "Organizasyonun 3 yıl boyunca İstanbul'da olup olmayacağı sürpriz. İstanbul'da olacak gibi duruyor çünkü İstanbul böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmak için yoğun bir çaba sarf etti. Bu geçtiğimiz 1,5 yıl sadece biz değil bütün kurumlarımızla büyük bir hazırlık dönemi geçirdik. Hazır şehir hazırlanmışken ve böylesi önemli bir organizasyona sahiplik yapıyorken bunu devam ettirmek isteriz fakat yeni bir etapla da başka bir bölgemizde de bu organizasyonu 2. etabıyla da bir sürpriz yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çok önemli sporcuları ağırlayacaklarını aktaran Kafkas, şunları kaydetti:

"Hem global tarafta eski şampiyonlar olacakken Türkiye'de ve Avrupa'da yine organizasyonda oldukça tanıdığımız isimleri göreceğiz. Bu arada Türkiye'nin de son yıllarda bisiklet sporcuları kazandıkları başarılarla adlarından söz ettiriyorlar. Hem yakaladıkları süreler, hem hızlar her ne kadar organizasyon amatör bir organizasyon gibi görünse de buradaki sporcularımız da oldukça ünlü ve popüler isimler giderek de bu artıyor. Özellikle dijital tarafta iletişimlerin artmasıyla buradaki şampiyonluklar ve yakalanan süreler artık daha fazla bahsedilen konular arasında. Dolayısıyla oldukça fazla sayıda sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyoruz."

Bu tip organizasyonların çok farklı demografik yapıyı bir araya getirdiğini hatırlatan Kafkas, şöyle konuştu:

"Bu tip organizasyonlar kapsamında çok farklı bir demografik yapıyı biz organizasyonlarımızda ağırlıyoruz. Mesela şimdi 50 ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyoruz, 3 bin sporcu bir arada olacak. Burada birçok şirketin yönetim kurulu başkanı, birçok şirketin CEO'su, genel müdür yardımcısı, bildiğimiz birçok televizyoncu dostumuz yani burada kariyerinde çok iyi yerde olan isimlerin de bu parkurda yarıştığını göreceğiz. Hatta organizasyonların önemli sponsorlarından bazılarının üst düzey yöneticilerinin de parkurda yarışa hazırlandığını biliyoruz."

"Nabız çok yüksek"

Ömer Kafkas, Türk sporcuların organizasyon öncesinde büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Organizasyonun amatör tarafında yer almanın önemine değinen Kafkas, "Böylesi heyecan verici bir organizasyonun içinde olmak sporcularımızı da katılımcılarımızı da heyecanlandırıyor. Nabız çok yüksek. Kurumlarımız çok heyecanlı bir kere. Çünkü İstanbul'da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için heyecanlılar. Markalarımız böyle önemli bir organizasyonun içinde olacakları ve destek verecekleri için çok heyecanlılar ama sporcularımız da "Tour de France"ın resmi bir yarışında yani normal şartlarda sadece profesyonellerin yarışabildiği bir serinin amatör tarafında yer alarak büyük heyecan yaşıyorlar. Biz sporcularımızın heyecanına şu anda şahidiz, yaşıyoruz, bu heyecanlarına değeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli"

Ömer Kafkas, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımı açısından önemine de değindi.

70 ülkeden 170 kanalın yarışı canlı yayımlayacağının altını çizen Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanılmaz bir değeri var tanıtım açısından. Organizasyon birçok kanalda canlı yayımlanıyor. Kesintisiz olarak 4, 4,5 saat canlı yayımlanıyor. 70 ülke ve 170 kanalda yayımlanıyor. Tüm dünyaya Türkiye'nin bütün güzelliklerini sergiliyor olacağız. Bir defa Boğaz Geçişi var. Asya-Avrupa geçişi seride bir ilk. 2 kıta arasında ilk kez geçişin yaşanacağı bir organizasyona hazırlanıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gerçekleşecek bu sprint etabının şampiyonu 2 kıta arasındaki ilk ve tek şampiyon olacak. Türkiye'nin tanıtımı için bunlar önemli satır başları. Türkiye Turizm Geliştirme ajansımızla da büyük iş birliği içindeyiz, en doğru yerleri göstermeye çalışıyoruz. İstanbul'un çok simgesel yerlerinden geçip 109 km'yi tamamlıyor olacak yarış. O yüzden tamamen canlı yayımlandığı için Türkiye'nin tanıtımına büyük katkısı olacağına inanıyoruz."