Tour de France Türkiye'de! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tour de France Türkiye'de!

İstanbul, 19-20 Ekim'de Fransa Bisiklet Turu'nun amatör serisine ev sahipliği yapacak.

18.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, Türkiye'de ilk kez 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) amatör sporculara yönelik özel konsepti "L'Etape Türkiye by Tour de France"ın heyecanını yaşayacak.

1993 yılında "Tour de France" organizatörleri tarafından amatör bisiklet tutkunlarının bu büyük yarışın bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "L'Etape by Tour de France" serisi öncesinde, etkinliği Türkiye'de organize eden 78 Event'in Genel Müdürü Ömer Kafkas, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Organizasyonu Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kafkas, "Uzun bir ön hazırlık süresi geçirdik. Yaklaşık 1,5 yıllık bir hazırlıktan bahsediyoruz. Bu 1,5 yıllık hummalı çalışmanın sonunda organizasyona sayılı günler kaldı. Önemli bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın heyecanını tüm ekip olarak yaşıyoruz. Ülke olarak da bu kadar önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olmak da ayrı bir gurur kaynağı." diye konuştu.

"Tour de France"ın çok önemli bir marka olduğunu vurgulayan Kafkas, şöyle devam etti:

"Dünyanın en önemli spor olaylarından bir tanesi. Milyarlarca insanın takip ettiği büyük bir olay. Öncelikle Türkiye'nin böyle önemli bir markaya ev sahipliği yapıyor olması sporcular üzerinde de çok etkili. Gelişen 10 yıllık süreçte böylesi organizasyonlara katılımda büyük farklılıklar yaşıyoruz. Sayılarda büyük artış yaşıyoruz. Her yıl bu spora yeni katılan yeni sporcu sayısı yaklaşık yüzde 24. Dolayısıyla bu rakam Türkiye için çok umut ve heyecan verici bir rakam. Özellikle 'Tour de France' gibi profesyonel bir yarışın amatör serisi olarak resmi müsabaka olarak Türkiye'de gerçekleşiyor olması da bu yeni sporcuları harekete geçirmek için onların resmi bir 'Tour de France' deneyimi yaşaması için bir fırsat. Dolayısıyla aslen hedefimiz amatör spor tarafında 'Tour de France' markasıyla birleşerek buradaki katılımcı sayısını artırmak, işi büyütmek, daha çok insanın spor yapmasına vesile olmak."

"Sürpriz yapabiliriz"

Ömer Kafkas, organizasyon için 3 yıllık anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, İstanbul dışında da etkinliğin gerçekleştirilebileceği sinyalini verdi.

İstanbul'un bu organizasyona ev sahipliği yapmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Kafkas, "Organizasyonun 3 yıl boyunca İstanbul'da olup olmayacağı sürpriz. İstanbul'da olacak gibi duruyor çünkü İstanbul böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmak için yoğun bir çaba sarf etti. Bu geçtiğimiz 1,5 yıl sadece biz değil bütün kurumlarımızla büyük bir hazırlık dönemi geçirdik. Hazır şehir hazırlanmışken ve böylesi önemli bir organizasyona sahiplik yapıyorken bunu devam ettirmek isteriz fakat yeni bir etapla da başka bir bölgemizde de bu organizasyonu 2. etabıyla da bir sürpriz yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çok önemli sporcuları ağırlayacaklarını aktaran Kafkas, şunları kaydetti:

"Hem global tarafta eski şampiyonlar olacakken Türkiye'de ve Avrupa'da yine organizasyonda oldukça tanıdığımız isimleri göreceğiz. Bu arada Türkiye'nin de son yıllarda bisiklet sporcuları kazandıkları başarılarla adlarından söz ettiriyorlar. Hem yakaladıkları süreler, hem hızlar her ne kadar organizasyon amatör bir organizasyon gibi görünse de buradaki sporcularımız da oldukça ünlü ve popüler isimler giderek de bu artıyor. Özellikle dijital tarafta iletişimlerin artmasıyla buradaki şampiyonluklar ve yakalanan süreler artık daha fazla bahsedilen konular arasında. Dolayısıyla oldukça fazla sayıda sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyoruz."

Bu tip organizasyonların çok farklı demografik yapıyı bir araya getirdiğini hatırlatan Kafkas, şöyle konuştu:

"Bu tip organizasyonlar kapsamında çok farklı bir demografik yapıyı biz organizasyonlarımızda ağırlıyoruz. Mesela şimdi 50 ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyoruz, 3 bin sporcu bir arada olacak. Burada birçok şirketin yönetim kurulu başkanı, birçok şirketin CEO'su, genel müdür yardımcısı, bildiğimiz birçok televizyoncu dostumuz yani burada kariyerinde çok iyi yerde olan isimlerin de bu parkurda yarıştığını göreceğiz. Hatta organizasyonların önemli sponsorlarından bazılarının üst düzey yöneticilerinin de parkurda yarışa hazırlandığını biliyoruz."

"Nabız çok yüksek"

Ömer Kafkas, Türk sporcuların organizasyon öncesinde büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Organizasyonun amatör tarafında yer almanın önemine değinen Kafkas, "Böylesi heyecan verici bir organizasyonun içinde olmak sporcularımızı da katılımcılarımızı da heyecanlandırıyor. Nabız çok yüksek. Kurumlarımız çok heyecanlı bir kere. Çünkü İstanbul'da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak için heyecanlılar. Markalarımız böyle önemli bir organizasyonun içinde olacakları ve destek verecekleri için çok heyecanlılar ama sporcularımız da "Tour de France"ın resmi bir yarışında yani normal şartlarda sadece profesyonellerin yarışabildiği bir serinin amatör tarafında yer alarak büyük heyecan yaşıyorlar. Biz sporcularımızın heyecanına şu anda şahidiz, yaşıyoruz, bu heyecanlarına değeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli"

Ömer Kafkas, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımı açısından önemine de değindi.

70 ülkeden 170 kanalın yarışı canlı yayımlayacağının altını çizen Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanılmaz bir değeri var tanıtım açısından. Organizasyon birçok kanalda canlı yayımlanıyor. Kesintisiz olarak 4, 4,5 saat canlı yayımlanıyor. 70 ülke ve 170 kanalda yayımlanıyor. Tüm dünyaya Türkiye'nin bütün güzelliklerini sergiliyor olacağız. Bir defa Boğaz Geçişi var. Asya-Avrupa geçişi seride bir ilk. 2 kıta arasında ilk kez geçişin yaşanacağı bir organizasyona hazırlanıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gerçekleşecek bu sprint etabının şampiyonu 2 kıta arasındaki ilk ve tek şampiyon olacak. Türkiye'nin tanıtımı için bunlar önemli satır başları. Türkiye Turizm Geliştirme ajansımızla da büyük iş birliği içindeyiz, en doğru yerleri göstermeye çalışıyoruz. İstanbul'un çok simgesel yerlerinden geçip 109 km'yi tamamlıyor olacak yarış. O yüzden tamamen canlı yayımlandığı için Türkiye'nin tanıtımına büyük katkısı olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Etkinlikler, istanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tour de France Türkiye'de! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:49:43. #1.11#
SON DAKİKA: Tour de France Türkiye'de! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.