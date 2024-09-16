Tour de France Türkiye'de Bisiklet Yarışı Başlıyor

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Bisiklette Tour de France'ın amatör sporculara yönelik özel konsepti olan ve "L'Etape Türkiye by Tour de France" adıyla Türkiye'de ilk kez 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı.

Baltalimanı'ndaki Portaxe İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, L'Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Beyaz Kağıt AŞ Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Doğan Trend Otomotiv Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven ve Oğuz Holding Üst Yöneticisi Enes Örer katıldı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, 3 bin sporcunun katılacağı organizasyonun çok keyifli geçeceğine inandığını belirterek, "Tour de France büyük bir organizasyon. Türkiye'de ilk defa İstanbul'da amatör bisikletçilere yönelik organizasyona girişmesi ve bizim de buna destek vermemiz son derece kıymetli. İş Bankası 100 yaşında. Bankamız bir bankanın ötesinde bilimde, sporda, sanatta önemli destekler sağlıyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sponsoru olarak Paris Olimpiyatları'nda sporcularımızın yanında yer aldık. İstanbul Maratonu'nu destekliyoruz. Farkı spor organizasyonlarının içinde yer alarak sporun geniş kitlelere yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Kendim de bisiklet sporuyla uğraşıyorum. İstanbul'da köprüyü kapatıp güvenlik araçları ve ekipmanlarla seyahat etmenin vereceği keyif paha biçilemez." diye konuştu.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, sporu her zaman desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en eski spor organizasyonlarından birinin isim sponsorlarından olmak bizim için gurur verici. 2024 bizim için sporla dolu bir yıl oldu. Olimpiyatları ve para olimpiyatları yeni bitirdik. Olimpiyatlarda Visa çok aktifti. Desteklediğimiz sporculardan oluşan Team Visa dediğimiz kendi takımımız var. Sadece maddi değil, sporcuların kariyer gelişimleri, medya iletişimi konusunda da kendilerini programdan geçiriyoruz. Olimpiyatlardan sonra Tour de France'da bisiklet sporuna destek verdiğimiz için heyecan duyuyoruz. Olimpiyatların Paris'te oluşturduğu ekonomiyi inceledik. Yaz olimpiyatlarının açıldığı haftada Paris'te küçük ve orta ölçekli işletmelerin hacimleri yüzde 26 arttı. Restoran harcamaları yüzde 36 artmış. 20 Ekim'de 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın sporcu olacak. Büyük ve kapsamlı bir organizasyon. Türkiye'ye gelmesi için katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Organizasyonun sponsorları arasında yer alan Asperox markası adına konuşan Beyaz Kağıt AŞ Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman, "Bisiklet çevre dostu bir ulaşım aracı. Ciddi miktarda yakıt tasarrufu sağladığını görüyoruz. Yüzde 62 pazar lideri bir marka olarak çevreye zarar vermeyen, sağlığa fayda sağlayan bir sporu gönülden destekliyoruz. Granfondolarda bisikletlerin temizliğini üstlendik. Daha temiz dünya için bisiklet takımımızı hayata geçirdik. Bu şekilde aktif olarak yer almaktan da mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en büyük bisiklet yarışında İstanbul'da gerçekleşmesinden heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

MG Pazarlama Müdürü Şirin Yurtseven ise temiz ulaşıma dikkati çekerek, "Bu organizasyonda elektrikli araçlarımızla ulaşım sponsoru olarak yer alıyoruz. Bu sayede temiz enerjiye dayalı ulaşım çözümüne dikkati çekerken, bisikleti desteklemiş olacağız. Sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

İçecek sponsoru olan Oğuz Holding Üst Yöneticisi Enes Örer de "Yerli ve milli sermayeyle ürettiğimiz ürünleri tüm dünyaya yayma gayretindeyiz. Tüm markalarımızla sporun ve sporcularla beraber olmaya gayret ediyoruz. Ülke sporcularımızdan desteğe ihtiyacı olanları destekliyoruz. Enerji içeceği markamızla destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bizlerin de kendi markalarımızı dünyaya duyurmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Bisiklet sporunun sürdürülebilirliği açısından katkıda bulunmak keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

L'Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin de "Her yıl 24-25 ülke geziyoruz ve bu organizasyonu ilk kez yaptığımız için çok mutluyuz. Partnerlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.