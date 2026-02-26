Tour Of Antalya 2026 Başlıyor - Son Dakika
Tour Of Antalya 2026 Başlıyor
26.02.2026 15:52
Tour Of Antalya, 12-15 Mart 2026'da 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışıyla düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya", 12-15 Mart'ta düzenlenecek.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin simgelerinden tarihi Üç Kapılar (Hadrian Kapısı) önünde düzenlenen tanıtım toplantısında, dünyada bisiklet sporunun çok sevildiğine dikkati çekti.

Antalya'nın iklim itibarıyla bisiklet sporuna en uygun kentlerden olduğuna işaret eden Şahin, "Antalya, Türkiye'de en fazla bisiklet dostu otele sahip bir kent. Antalya'ya bisiklette önemli organizasyonları kazandırmaya çalışıyoruz. Tur her geçen büyük büyüyor ve kurumsallaşıyor. Kentin kumsallarını, antik kentlerini, vadilerini, dağlarını, tüm güzelliklerini tur aracılığıyla dünyaya göstereceğiz." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Tour Of Antalya'nın Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Dünyada şehirlerin bisiklet organizasyonları aracılığıyla kendilerini tanıttığını söyleyen Cengiz, "Antalya marka organizasyonlar sayesinde çağdaş bir dünya kenti olarak öne çıkıyor. Organizasyon ayrıca Türkiye'de bisiklet sporunun gelişmesine de katkı sunuyor." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de geçen yıl yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan Antalya'nın spor turizmiyle de ön plana çıktığını, bisiklet turunda doğal güzelliklerin yanı sıra Perge ve Sillyon gibi antik kentlere de etaplarda yer verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan da sporcuların zorlu etaplarda ter döktüğü sırada canlı yayınlar aracılığıyla seyircilerin de şehrin güzelliklerini görme şansı yakalayacağını dile getirdi.

Pedalia Bisiklet Yarışları tarafından organize edilecek ve dünyanın dört bir tarafından ünlü bisiklet takımlarının pedal çevireceği turda, 14 ülkeden 29 takımdaki 174 sporcu mücadele edecek.

Turnuvada Türkiye'den de 7 takım yer alacak.

Kaynak: AA

