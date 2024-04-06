Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı tamamlandı.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yarış, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği yaylasında son buldu. Oldukça zor etabı geride bırakan sporcular Tarsus, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerinin tarihi ve doğal güzelliklerine tanıklık etti. Tour of Mersin'in üçüncü etabında Japonya'dan Benjami Reverte Prades 3 saat 9 dakika 28 salise ile birinci olurken, Eritre'den Dawit Yemane 3 saat 9 dakika 38 salise ile ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Polonya'dan 3 saat 9 dakika 46 saniye ile Marcin Budzinski elde etti.

Gökayaz: "Mersin'e farklı bir renk geldi"

Üçüncü etapta sporcuları yalnız bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, organizasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tour Of Mersin gayet iyi gidiyor. Tüm sporcularımız memnun. Mersin'e farklı bir renk, hareket ve canlılık geldi. Biz Mersin'i bisiklet şehri olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde genişletiyoruz" dedi.

Prades: "Çok çetin bir etaptı"

Yarışa Japonya'dan katılan ve üçüncü etabı birincilikle bitiren Prades de, "Bugünkü etabı kağıt üzerinde görünce çok hoşuma gitmişti ve kafamda canlandırmıştım. Çünkü çok çetin bir etaptı; geniş dönüşler olduğu kadar dar dönüşler de vardı. Kafamdaki gerçek oldu ve kazandım" diye konuştu. Yarın daha düz bir alanda yarışacağını ifade eden Prades, "En iyi sprint atan kazanacak. Umarım o da zevkli bir yarış olur" ifadelerini kullandı.

Tour of Uluslararası Bisiklet Turu, yarın Mersin Cumhuriyet Alanı'ndan başlayıp Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tamamlanacak dördüncü etap ile sona erecek. - MERSİN