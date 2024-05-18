Tour Of Sakarya Bisiklet Yarışı Şehri Salladı - Son Dakika
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Spor

Tour Of Sakarya Bisiklet Yarışı Şehri Salladı

Tour Of Sakarya Bisiklet Yarışı Şehri Salladı

Sakarya Bike Fest çerçevesinde düzenlenen Tour Of Sakarya'nın 2. etabı büyük bir heyecana sahne oldu. Sakarya Büyükşehir sporcusu Burak Abay ve Türk sporcu Serdar Depe podyuma çıkarak ülkelerine gurur yaşattı. Festivalde heyecan 19 Mayıs'ta iki yarış ve İkilem konseriyle zirveye tırmanacak.

18.05.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Sakarya Bike Fest çerçevesinde şehrin en güzel köşelerinden geçen Tour Of Sakarya'nın 2'nci etabı bisiklet fırtınası estirdi. Yarış sonunda podyuma çıkan Sakarya Büyükşehir sporcusu Burak Abay ile Türk sporcu Serdar Depe ülkesine büyük bir gurur yaşattı. Festivalde heyecan 19 Mayıs'ta iki yarış ve İkilem konseriyle zirveye tırmanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Sakarya Bisiket Festivali (Sakarya Bike Fest) adrenalin dolu anlara sahne oluyor. Dağ bisikleti yarışı (MTB) ile başlayan bisiklet rüzgarı, geçtiğimiz gün dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour Of Sakarya ile adeta bir fırtınaya dönüşmüştü. Dünya genelinden onlarca ülkenin katılım sağladığı yarışın 2'nci etabı ise bu sabah 10.00'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. 8 farklı ülkeden 13 takım, şampiyonluk hedefiyle başlangıç çizgisine ilerledi. Dünya şampiyonlarının yer aldığı 72 sporcu, erken saatlerde vadiden yola çıktı. Türkiye, Moğolistan, Kazakistan, Çin, Fransa, Güney Afrika, İran ve Cezayirli spocular nefes kesen bir mücadele ortaya koydu.

Sırasıyla Küçükhataplı, (Kaynarca) Yenikent, (Adapazarı) Büyükyanık (Kaynarca) ve Camili güzergahlarından geçen sporcular, ortalama 3 saatten fazla bir süre boyunca hiç ara vermeden pedal çevirdi. 128 ülkeden aynı anda canlı olarak yayınlanan yarış, Sakarya'nın bisiklet alanındaki iddiasını da zirveye taşıdı. Çinli sporcu Xianjing Lyu finiş çizgisini ilk göğüsleyen isim oldu. Lyu, aynı zamanda liderlik mayosunu da giydi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yıldız sporcusu Burak Abay ise yarışı ikinci tamamlayarak şehrine büyük bir gurur yaşattı. 3'üncülüğe ise yine bir Türk sporcumuz Serdar Depe yerleşerek yaşadığımız gururu ikiye katladı. Tour Of Sakarya'da heyecan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılacak son etapta coşkuya dönüşecek. Bayram akşamında ayrıca Sakaryalılar, İkilem Grubu'nun ücretsiz halk konserinde buluşacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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