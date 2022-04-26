TRABZON'A 'ŞAMPİYONLUK' AKINI - Son Dakika
Üye Girişi

TRABZON'A 'ŞAMPİYONLUK' AKINI

26.04.2022 09:46
TRABZON'A 'ŞAMPİYONLUK' AKINI

SÜPER Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

SÜPER Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen bordo mavili taraftarlar, dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden şehre gelmeye başladı. Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden bordo mavili taraftarlar, takımlarının şampiyonluk maçı ve kutlamalar için şehre gelmeye başladı. Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı. Ek seferlere rağmen uçak bileti bulamayan taraftarlar, Ordu- Giresun, Samsun ve Erzurum'a havalimanlarına inecek uçaklara bilet alıyor, kara yolu ile şehre geliyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon'da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor. 41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ile 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet de tükendi.

'UÇAKLAR EK SEFERLER BAŞLATTI, OTELLER DOLDU'Kentte beklenenin ötesinde hareketlilik olduğuna vurgu yapan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, "Şu an için Trabzon karnavala hazırlanıyor. Trabzon'a büyük bir akın var. Yurt içinden, yurt dışından birçok insan Trabzon'a geliyor. Şu an bile rezervasyonlar dolmuş vaziyette. Maçın oynanacağı cumartesi günü artık otellerin tam kapasite hizmet vermesini bekliyoruz. Önümüzde bayram var, turizm zamanındayız zaten otellerde hareketlilik söz konusuydu ama şampiyonluğun ilan edileceğinin düşünüldüğü maç için yıllardır bekleyen taraftarlar kente geliyorlar. Uçaklar ek seferler başlattılar. Bazı vatandaşlar bilet bulamayınca çevre illerdeki havalimanlarına bilet bakmaya başladılar. Çevre illerdeki havalimanlarında da bir hareketlilik söz konusu. Sadece hava yolu ile değil kara yolu ile de büyük bir kalabalık geliyor" diye konuştu.'TRABZON'A BİLET BULMADILAR'Yurt dışında bulunan bütün akrabalarının şampiyonluk kutlamaları için Trabzon'a geldiğini belirten Mustafa Uçar, "Ben Almanya'da yaşıyorum. 2 ay önce maç için Trabzon'a gelmiştim. Ama atmosfer iyi olunca kaldım. Konya maçı ile başlamıştım. O günden sonra gitmek istemedim Almanya'ya. Nasipse cuma akşamı hanımım, oğlum ve kızlarım cumartesi günü oynayacağımız şampiyonluk maçı için Trabzon'a gelecek. Orada bir sürü Trabzonlu var. Onlar da maç için gelmek istiyorlar. Ama Trabzon'a bilet bulmadılar. Uçakların hepsi doldu. Bazı akrabalarımız Samsun'a ancak uçak bilet bulabildi. Oradan artık Trabzon'a gelecekler. Yıllar sonra şampiyonluk kutlayacağız. Her şey çok güzel. Şampiyonluğa hazırız. Çok heyecanlıyız" dedi. 'NÜFUS 3'E KATLANDI'Trabzon nüfusunun bir anda arttığını belirten Oğuz Şişman da "Şu anda şehir şampiyonluğa hazır. Bayrakları çok önceden asmaya başlamıştık zaten. Birçok insan yurt dışından Trabzon'a geliyor. Bayram üzeri bu maç oynanacak. Biz çifte bayram yaşamayı bekliyoruz artık. Çok heyecanlı ve çok gururluyuz. Şehrin nüfusu da son birkaç gündür neredeyse 3'e katlandı. Trabzonlu olmayıp sırf bu kutlamaları görmek için kente gelenler var. Bekliyoruz. Sayılı gün kaldı" diye konuştu.'KENT YENİDEN DOĞACAK'

Şampiyonluğun şehre çok iyi geleceğini belirten Furkan Mani ise "Bu kent hiç alışık olmadığı bir durum yaşıyor. Yıllardan beri özlemini duyduğu sonuca artık bu defa ulaşmış durumda. Yıllardır bekliyoruz. Çok hüzün, çok acı biriktirdik. Ancak şimdi mutlu olma zamanı. Çok heyecanlıyız. Mutlu günlerin başlangıcı olacak bu şampiyonluk. Bu şampiyonlukla birlikte bütün taraftarlar bütün kent yeniden doğacak" dedi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçına yoğun ilgi Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçına yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TRABZON'A 'ŞAMPİYONLUK' AKINI - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:01:52. #1.12#
SON DAKİKA: TRABZON'A 'ŞAMPİYONLUK' AKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement