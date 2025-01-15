Trabzon'da Amatör Maç Sonrası Kavga Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzon'da Amatör Maç Sonrası Kavga Çıktı

Trabzon\'da Amatör Maç Sonrası Kavga Çıktı

Trabzon 2'nci Amatör Küme'de Uçarsuspor'un Arsinspor'u 3-2 yendiği maç sonrası, oyuncular arasında kavga çıktı. Polis müdahale etti, olaylar cep telefonu ile kaydedildi.

15.01.2025 11:51  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TRABZON'da 2'nci Amatör Küme'de Uçarsu spor'un Arsinspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası, iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga ve arbede anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Trabzon 2'nci Amatör Küme'de mücadele veren Uçarsuspor ile Arsinspor, 13 Ocak'ta ligin 13'üncü haftasında Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Uçarsuspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın bitiş düdüğü sonrası 2 takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Karşılaşmanın hakemine de tepki gösterilen olaylara sahaya giren polis ekipleri müdahale etmeye çalıştı. Sahada kavga ve arbede anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2 KULÜPTEN OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Olaylı maç sonrası her iki kulüp, yazılı açıklamada bulundu. Uçarsuspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Oynamış olduğumuz Uçarsuspor - Arsinspor maçında yaşanan olaylar futbolun gelişimine katkı sağlamayacağı gibi böyle olaylarla kulübümüzün adının karışmasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Gerek beraberken, gerekse geri düştüğümüzde karakterli oyunundan ve takım disiplininden kopmayan takımımız, 3-2 öne geçince rakip oyuncularının gerek sözlü, gerekse fiziki müdahalesine maruz kaldı. Ancak maç içinde kalmaya gayret etti. Arsinsporlu futbolcu demek istemediğimiz futbol terörü zihni taşıyan bazı kendini bilmezler kalecimize ve iki oyuncumuza 8-9 kişi saldırarak darp etmişlerdir. Bizler futbolun üç ihtimali olduğunu bilerek sporun eğlence ve kültür bileşeni olması için yine aynı noktada yine aynı düşüncede olacağız. Son sözümüz Trabzon Amatör Federasyonu'na olacak; 'ilçe takımı' diye kayırmaya yine devam mı edeceksiniz? Yoksa bu şiddete artık 'dur' mu diyeceksiniz? Sezon başından beri haksızlığa uğrayan takımımızı yine yok mu sayacaksınız?" denildi.

'BU HAKEM BİR DAHA GELİRSE MAÇA ÇIKMAYIZ'

Karşılaşmanın hakeminin kendileri için yanlış kararlar verdiğini öne süren Arsinspor Kulübü de, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arsinspor, 'sırf gençler müsabaka oynasın, akabinde de Trabzon amatörüne katkı olsun' diye katıldığımız ligde hakemlerden ve rakiplerin saygısızlıklarından bıktık. Biz Arsinspor olarak geçmişi başarılar, müzesi kupalarla dolu bir kulübüz. Tabi ki de böyle olması bizi kibirli yapmaz fakat hakemler ve rakipler tarafından saygıyı hak eder. Biz de Arsinspor olarak hak ettiğimiz bu saygıyı beklemekten başka çözümler elbette biliriz fakat yakışanı yapmakla mükellef olduğumuz bilinci ile yine yakışanı yaparak kamuoyuna bilgi veriyoruz. Uçarsuspor müsabakamızı yöneten hakemin bir daha hiç bir maçımıza verilmemesini, eğer verilirse o müsabakaya maç başlamadan çıkmayacağımızı şimdiden hatırlatır, spor kamuoyunun bu açıklamayı anlayışla karşılayacağını temenni eder, saygılar sunarız."

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Arsinspor, Trabzon, 3-sayfa, Polis, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Amatör Maç Sonrası Kavga Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:48:59. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Amatör Maç Sonrası Kavga Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.