Trabzon'da Bisiklet Maratonu ve Halk Bisiklet Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzon'da Bisiklet Maratonu ve Halk Bisiklet Festivali Düzenlendi

Trabzon\'da Bisiklet Maratonu ve Halk Bisiklet Festivali Düzenlendi

Trabzon'da Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu ve Halk Bisiklet Festivali düzenlendi. Organizasyona katılanlar, Yeşilköy mevkisinde 8 kilometre pedal çevirdi. Sporun önemine vurgu yapan yetkililer, organizasyonun doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Yarışmanın ikinci etabında ise 40 sporcu mücadele etti.

31.08.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, 4. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu ile Halk Bisiklet Festivali organize edildi.

Arsin Belediyesi öncülüğünde Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonu, Arsin ilçesinin Yanbolu mevkisinde başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, Yeşilköy mevkisinde tamamlanan ilk etapta 8 kilometre pedal çevirdiler. Etabı tamamlayanlar arasından kura ile belirlenen 27 kişiye bisiklet hediye edildi.

Sporun önemine işaret eden Genç, herkesin mutlaka spor yapması gerektiğini vurguladı.

Genç, parkurun Santa Harabeleri'nin de bulunduğu çok güzel bir destinasyonda olduğunu belirterek, "Bu tür organizasyonların doğal güzelliklerimizin tanıtımına katkı sağladığını düşünüyorum." dedi.

Genç, organizasyonu devam ettirerek ileri ki yıllarda ülke çapında bir festivale dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bilgin ise sporun birleştirici gücüne değinerek, "Arsin Belediyesi olarak sporu teşvik etmek, bu tarz organizasyonları, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri ön plana çıkarmak için Büyükşehir Belediyemizle beraber bundan sonra var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da Trabzon'da dün yelken yarışları düzenlendiğini anımsatarak, "Bugün de bisiklet yarışlarındayız. Spor şehri Trabzon'umuzda farklı branşlarda etkinlikleri ilçelerimizde yapmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ikinci etabında ise 40 sporcu, Santa Harabeleri'ne kadar devam eden parkurda mücadele etti.

Genç erkekler kategorisinde Deniz Örnek, elit erkek kategorisinde Ufuk Baki Taş, master erkekler kategorisinde Harun Ömür, kadınlar kategorisinde ise Damla Eser birinci oldu.

Kaynak: AA

Yeşilköy, trabzon, Arsin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Bisiklet Maratonu ve Halk Bisiklet Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 19:47:41. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Bisiklet Maratonu ve Halk Bisiklet Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement