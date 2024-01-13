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Trabzon'da düzenlenen atletizm yarışmalarından madalya dönen başarılı atletler kaymakam tarafından tebrik edildi - Son Dakika
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Trabzon'da düzenlenen atletizm yarışmalarından madalya dönen başarılı atletler kaymakam tarafından tebrik edildi

Trabzon'da düzenlenen Bölge Kros Yıldızlar Grup Yarışmalarında başarılı atletler madalya kazandı. Kaymakam Muhammed Burak Akköz, atletleri makamında kabul ederek başarılarını kutladı ve Türkiye Finallerinde kupa beklediklerini belirtti.

Trabzon\'da düzenlenen atletizm yarışmalarından madalya dönen başarılı atletler kaymakam tarafından tebrik edildi
13.01.2024 - 14:53,
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Trabzon'da düzenlenen atletizm yarışmalarından madalya dönen başarılı atletleri kaymakam Muhammed Burak Akköz makamında ağırladı.

Akköz, başarılı atletleri elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti, başarılarının devamı istedi.

Trabzon'da düzenlenen Bölge Kros Yıldızlar Grup Yarışmalarında; Yıldız Erkekler 3 metrede Arpaçay Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokulu şampiyon oldu.

Yıldız Kızlar 2 bin metre Arpaçay Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokulu 2'inciliği elde etti. Kız ve Erkek takımları, 11 Şubat 2024 tarihinde Isparta'da düzenlenecek olan Türkiye Finallerinde yarışma hakkı kazandı.

Turnuvalara katılan öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Muhammed Burak Akköz, öğrencilerin bu başarılarından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, başarılarının devamını diledi.

Akköz, 11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Finallerinde kupa beklediklerini belirtti. Kaymakam Akköz, Arpaçay'a kupa kazandıran okul yönetimini, beden eğitimi öğretmenini ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutladı. - KARS

Kaynak: İHA
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