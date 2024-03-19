Trabzon\'da düzenlenen yol yarışlarında Sivaslı sporcu Hilal İbiş birinci oldu

Trabzon Barosu, Trabzonspor-Fenerbahçe olaylarıyla ilgili hukuki süreci takip edecek

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili Trabzon'u ve Trabzonspor camiasını olayların sorumlusu olarak göstermeye yönelik suçlayıcı ve hakarete varan tüm eylem ve söylemlere ilişkin başlatılacak her türlü hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Aydın, yapılan açıklamalarla başlayan gerginliğin olay günü özellikle bazı sporcuların tahrikleri sonucunda daha da arttığını ve müsabaka sonunda bir kısım seyircilerin sahaya girmesiyle olayların daha vahim bir hal aldığını ifade etti. Trabzon Barosu olarak, taraftarların sahaya yabancı madde atmasını ve saha içerisine girmesini tasvip etmediklerini belirten Aydın, olayların sorumlusu olarak Trabzonspor camiasını göstermeye yönelik suçlayıcı ve hakarete varan eylem ve söylemlere ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.