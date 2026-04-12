Karadeniz sahilinde adrenalin fırtınası: Trabzon\'da off-road yarışları, final etabıyla devam etti

Trabzon'da düzenlenen PETLAS 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk ayağı, final etabıyla devam etti. Yarış öncesinde sporcular iddialı açıklamalarda bulunurken, final etabında ise kıyasıya mücadele yaşandı.

Trabzon Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon; Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi ile İl Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin iş birliğiyle hayata geçirildi.

Şampiyonanın ilk ayağına 9 farklı ilden toplam 22 araç ve 44 sporcu (pilot ve yardımcı pilot) katıldı. Zorlu mücadelelere sahne olan yarışların final etabı, bugün Akçaabat Yaylacık Sahili'nde yapılan seyirci etabıyla devam etti. Deniz kenarında oluşturulan zorlu pistte pilotlar kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda hız, adrenalin, mukavemet ve pilotajlık ön plana çıkarken deniz kenarında gerçekleşen off-road araçlarının mücadelesi izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Melis Aksöz: "Turnuvanın tek kadın takımıyız"

Yarış öncesinde konuşan pilot Melis Aksöz, hafta sonunun hava şartları nedeniyle zorlu geçtiğini belirterek, "İstanbul'dan Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birinci ayağı için geldik. Hafta sonu bizim için biraz zorlu başladı açıkçası. Sebebi ise tamamen hava şartları. Hava şartlarından ötürü çok zorlandık ama off-road'un doğasında olan bir şey, biz de ayak uydurduk. Aracımın performansından memnunum. Organizasyon genel olarak çok güzel. Tüm direktörler gayet ilgili. Kendilerine de ayrıca teşekkür ederim. off-road'un Trabzon halkının hoşuna gittiğini düşünüyorum. Şu an için hedefimiz belli değil, çünkü dün bir etabı bitirememiştik, bu yüzden puanlamada istediğimiz noktalarda değiliz ama gönlümüz her zaman kendi klasmanımızda birinci olabilmek. Herkes gibi biz de o şekilde yola çıkıyoruz. Biz yarışmanın tek kadın ekibiyiz. Aynı zamanda ben Kız Gibi Off-road Derneği'nin başkanıyım. Kadınların bu sporda daha fazla yer edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten zorlu bir platformdayız. Otomobil sporları erkek egemenliğin olduğu bir yer ama biz burada olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Gülten Toprak: "Hedefimiz kendi klasmanımızda birinci olmak"

Yardımcı pilot Gülten Toprak ise, "Biz iki kadın yarışıyoruz. Ben yardımcı pilot olarak destek oluyorum. Dün mekanik arızalardan ötürü bizim için biraz zorlu geçti. Ama aracımız sağlam, biz sağlamız, önemli olan da bu. Hedefimiz kendi klasmanımızda birinci olmak, genel klasmanda ise ikinci ya da üçüncülük çok iyi olur. Bir kadın olarak bu derecelerin bizim için iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdinç Türkmen: "Kendi evimizde hedefimiz birincilik"

Trabzonlu pilot Erdinç Türkmen de yarış öncesi yaptığı açıklamada, "Yarışlara Trabzon'dan katılıyoruz. Dünkü yarış biraz zorlu geçti bizim için, her şeyi gördük diyebiliriz. Güzel bir derece ile bugüne başlıyoruz. Hava da bugün güzel, umarım yağmur yağmaz. Tabii ki adı üstünde off-road fakat seyirci de bizim için önemli. Kazasız belasız güzel bir yarış diliyorum herkese. Şehir dışından gelen diğer takımlara da başarılar diliyorum. Kendi evimizdeyiz, bu yüzden hedefimiz tabii ki birincilik" diye konuştu.

Yardımcı pilot Suavi Erdin ise, "Kendi evimizdeyiz. Elimizden geldiğince iyi sonuç almaya çalışacağız. Bugün inşallah kazasız belasız günü bitireceğiz diye umuyorum. Sonunda kupaya uzanmak istiyoruz. Bu hafta sonu dört mevsimi yaşadık diyebiliriz. Umarım bugün hava iyi olursa tüm takımlar için biraz daha iyi geçebilir. Burada taraftarımız da fazla kendi evimizde olduğumuz için. Trabzonluları mahcup etmemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince gazlayacağız. Aracımızdan çok memnunuz. 2024 yılında bu organizasyonun şampiyonu olmuştuk. Bu iş bizim işimiz. Bu yüzden de kendimize güvenimiz tam" şeklinde konuştu.

Etapların tamamlanmasının ardından saat 18.00'de düzenlenecek ödül töreni ile organizasyon sona erecek. - TRABZON