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Trabzon'da, okul sporları dart yıldızlar müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Trabzon'da, okul sporları dart yıldızlar müsabakaları sona erdi

11.11.2021 10:38
Trabzon'da, okul sporları dart yıldızlar müsabakaları sona erdi

Trabzon'da organize edilen okul sporları dart yıldızlar müsabakaları tamamlandı.

Trabzon'da organize edilen okul sporları dart yıldızlar müsabakaları tamamlandı.

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıllarda okul sporları müsabakalarına katılım oranında Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olan Trabzon'da yeni döneme de coşkulu bir başlangıç gerçekleştirildiği belirtildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile Beşirli Spor Kompleksinde gerçekleştirilen 2021-22 eğitim öğretim dönemi dart yıldızlar müsabakalarına yoğun bir katılım sağlandığı vurgulanan açıklamada, müsabakalar sonunda yıldız kızlarda Arsin İmam Hatip Ortaokulu, yıldız erkeklerde ise Beşirli İMKB Ortaokulu takımının Trabzon şampiyonu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ozan Çetiner'in şu ifadelerine yer verildi:

"Öğrencilerimiz yoğun bir ders programı ve sınav yarışı içerisine girdi. Spor, onlara bu zorlu süreçte en büyük yardımcı etkenlerden biridir. Zira sporun hem bedensel hem de ruhsal açıdan çocuklarımıza faydaları tartışılmayacak kadar çoktur. Öğretmenlerimiz ve velilerimizden, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşturulması konusunda her geçen gün daha fazla destek görüyoruz. Özellikle velilerimizin bu konudaki teşvik edici ve sporun faydalarını kavrayarak sürdürdükleri bilinçli hareketleri umut verici. Dart müsabakalarına katılarak hem yarışma keyfini yaşayan hem de yoğun okul maratonu arasında spora zaman ayırarak stres atıp yeni arkadaşlar edinen öğrencilerimizi kutluyorum."

Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilcisi Zeynep Eyüboğlu Er ise şu değerlendirmede bulundu:

"Dart, çok kısa süre içinde karar verip planlamak, konsantrasyon, olumsuz durumlarda yeni hamleleri düşünmek ve el becerilerinin geliştirilmesi gibi birçok özelliği ile tercih edilen bir branş. Trabzon'da da son dönemlerde, stres atma yönüyle de büyük fayda sağlayan bu branşa ilgi sürekli artıyor."

Trabzon'da, okul sporları dart yıldızlar müsabakaları sona erdi
Trabzon'da, okul sporları dart yıldızlar müsabakaları sona erdi
Trabzon'da, okul sporları dart yıldızlar müsabakaları sona erdi
Trabzon'da, okul sporları dart yıldızlar müsabakaları sona erdi
Trabzon'da, okul sporları dart yıldızlar müsabakaları sona erdi

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Trabzon, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon'da, okul sporları dart yıldızlar müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor


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