Trabzon'da Sporda Performans, Ölçüm ve Yetenek Merkezi'nde sona yaklaşılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sporda Performans, Ölçüm ve Yetenek Merkezi'nin her yaştan sporcuya hizmet vereceğini söyledi.

Yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulunan Zorluoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere merkez hakkında bilgi veren Zorluoğlu, Trabzon'un spor şehri bir il olduğunu belirterek, merkezin Türkiye için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Zorluoğlu, Ankara'dan sonra merkezin ikincisinin Trabzon'da yapıldığına dikkati çekerek, "Bununla ilgili çok gayret gösterdik. Bu bir ortak proje aslında sadece Büyükşehir Belediyesinin projesi değil. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Trabzon Üniversitemizin ortak projesidir. Bunun adımlarını başından beri birlikte attık. Bir araya geldik, toplantılar yaptık, nerede yapılabilir, nasıl yapılabilir, nereden fon alınabilir, hangi makineler gerekir, çok titiz çalışmalar neticesinde projelendirildi." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Başkanlığı üzerinden merkezin inşaatının finanse edilerek, yaklaşık 7 milyon liraya mal olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Merkez içerisinde gerekli makine ve araç gereçle tam anlamıyla donatılması gerekiyordu. Trabzon Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi bu konuda uzman, ne tür makinelerin gerekli olduğunu tespit ettiler. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'tan talep ettik, geçen yıl bunların tamamı alındı. Geçen yıl fiyatlarıyla yaklaşık 7-8 milyon liraya alındı. 5 milyonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verdi. 3 milyonunu da Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşıladık."

"Merkezin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak"

Zorluoğlu, şu anda bütün donanımıyla binanın hazır olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın programında burası da açılacak yerler arasında var. Her yaştan sporcuya burası hizmet verecek. Burada çocukluktan itibaren tüm sporcuların performanslarını ölçmek yetmez, ölçersiniz bir kere biter, bu ölçümlerin sistematik bir şekilde yapılıp, burada elde edilen verilerin biriktirilmesi ve bu verilerin bilimsel bir anlayışla değerlendirilmesi esas." diye konuştu.

Gençlerin ve çocukların doğru spor alanlarına, yetenekli olabildikleri ya da başarılı olabilecekleri spor dallarına yönlendirileceklerini anlatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Artık İstanbul'a gitmeye gerek kalmadan inşallah hedefimiz burada bütün sporcuları burada kontrolden geçirebilmek. Yani bunun bir performans tarafı var, sporculara katkı sağlayacak büyük bir tarafı var, iyileştirme ve tedavi tarafı var. Sporcularımızın rahatsızlıklarını tedavi edecek alanlarımız da olacak. İnşallah hedefimiz Ankara'dakini de geçerek, sadece bölgenin değil aynı zamanda Gürcistan ve diğer komşularımızdan da sporcuların gelip, performanslarını ölçtürdüğü ya da tedavilerini yaptırdığı bir merkez haline gelir, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Zorluoğlu, merkezin Trabzonspor'un ve altyapı sporcularına da çok büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.