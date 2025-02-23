Trabzon\'da Türkiye Karate Şampiyonası Sona Erdi

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Trabzon'da 21-23 Şubat tarihleri arasında 44 ilden 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi.

Trabzon'da 21-23 Şubat tarihleri arasında yapılan Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakaları ile tamamlandı. Beşirli Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 44 ilden 550 sporcu katıldı. Türkiye Büyükler, İşitme Engelliler, Para Karate ve Veteranlar Karate olarak gerçekleşen şampiyonayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Bu sporcularımız, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Ermenistan'da yarışacaklar. Sporcularımızın bundan sonraki aşaması seçme aşaması olacak. Milli takım seçmesine katılacaklar. Dünyanın en iyi sporcuları burada yarıştı. Karate olarak olimpiyatlarda en fazla madalya alan bir branşız. Önümüzdeki günlerde Uluslararası turnuva organize etmeyi düşünüyoruz" dedi.

67 kiloda Büyükler kategorisi kumite dalında birinci olan Samet Batur Saylam ise, 6 yaşından beri karate sporuyla ilgilendiğini belirterek, "İnşaat mühendisliğinden yeni mezun oldum. Babamın arkadaşları çocuklarını karate kursuna gönderiyordu. Ben de öyle bu spora başladım. Benim için güzel bir spor tercihi oldu. Karate sporunu devam ettirmek istiyorum. Mühendislikte de ilerlemek istiyorum. İnşallah ikisini bir arada yürütebileceğim bir oluşum olur" şeklinde konuştu.

Büyükler kato dalında üçüncü olan Keyda Nur Çolak da, "Annem savunma olsun diye bu spora başlatmıştı. Dereceler geldikçe bu sportif anlamda devam etti. 2025 yılı benim için güzel başladı. Geçen yılı çok güzel sonuçla kapattım. Hedefim ülkemi güzel yerlerde temsil etmek. Umarım çalışmalarımın karşılığını alırım" ifadelerini kullandı. - TRABZON